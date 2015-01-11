«حمید لولایی» در نقش «روحانی» ظاهر شد

مجله مهر: مهدی مظلومی کارگردان تعدادی از سریال های طنز نود شبی تلویزیون از حمید لولایی خواست تا در فیلمش نقش یک روحانی را بازی کند. احتمالا شباهت این بازیگر با آقای رئیس جمهور ر زمان پخش این فیلم مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.

گفتنی است بعد از انتخاب «دکتر حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری بلافاصله در فضای مجازی عکس هایی از حمید لولایی بازیگر کشورمان با گریم خاصی منتشر شد تا شباهت این دو نفر مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. پیش از این نیز درباره شباهت «محمود بصیری» بازیگر سریال « بدون شرح» با «محمود احمدی نژاد» رئیس سابق حرف و حدیث‌های زیادی به وجود آمده بود.