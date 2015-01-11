ساخت نوعي پيل سوختي پرقدرت کوچک در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، ميلاد رضائي - دانش آموخته دکتري مواد اين دانشگاه پيل هاي سوختي را به علت مصرف هيدروژن يا ديگر ترکيبات شيميايي بدون ايجاد پسماندهاي سوختي، از جمله منابع توليد انرژي پاک برشمرد و گفت: يکي از اهداف اين پژوهش جايگزين کردن فلز پالاديم به جاي پلاتين به عنوان کاتالیست پیل سوختی بود.

وي افزود: پالاديم قيمتي در حدود نصف پلاتين داشته، در طبيعت فراوان تر و در کشورمان هم قابل دسترس است.

وي امکان استفاده از اتانول و اسيد فرميک را از جمله ويژگي هاي اين پيل سوختي برشمرد و تصريح کرد: اضافه کردن مخزن اتانول يا اسيد فرميک مي تواند اين پيل سوختي را به باتري پرقدرت و بادوام براي وسايل برقي کم مصرف مانند لپ تاپ در مکانهايي که دسترسي به برق شهري مقدور نيست فراهم کند به گونه اي که 250 سي سي سوخت اسید فرمیک به مدت 72 ساعت انرژي الکتريکي توليد خواهد کرد.

پژوهشگر طرح گفت: البته امکان رسيدن به توانهاي بالاتري هم با تزريق گاز هيدروژن وجود دارد،‌ از اين رو از اين طراحي مي توان در باتري هاي بزرگ قابل کاربرد در خودرو يا موتورسيکلت استفاده کرد.

به گزارش مهر،عمده قسمت هاي اين پيل در داخل کشور طراحي و ساخته شده است. این پروژه با راهنمایی دکتر سید طبائیان به سرانجام رسیده است.