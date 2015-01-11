امیر کبیر به مشاهیر برج میلاد پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تندیس سیلیکونی امیرکبیر ساخته علیرضا خاقانی صبح روز یکشنبه 21 دی ماه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی کشور و دانش آموختگان مدرسه دارالفنون در موزه مشاهیر برج میلاد برگزار شد.
در این مراسم سلطانیفر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صالحی امیری رییس کتابخانه ملی، محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش درباره خدمات و تأثیرگذاری امیرکبیر در ایران سخنرانی کردند.
در پایان این سخنرانی ها نیز از محمد صادقی بازیگر نقش امیرکبیر با حضور مسئولان فرهنگی تقدیر شد و پس از آن علیرضا خاقانی سازنده تندیس سلیکونی امیرکبیر درباره چگونگی ساخت این اثر توضیحاتی ارائه کرد.
پایان بخش این مراسم عکس یادگاری دانش آموختگان مدرسه دارالفنون در کنار تندیس امیرکبیر بود.
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