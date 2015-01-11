تورم نیرو در دستگاه های دولتی کرمان/مسئولیت ها به مردم واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌ حسینی صبح یکشنبه در آیین رونمایی از تمبر گزینش بر لزوم تحکیم وحدت بین مسئولین و مردم تاکید کرد و گفت: وحدت و همدلی می تواند زمینه پیشرفت و آبادانی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه وحدت باید در جامعه فراگیر شود، افزود: امروز در جهان اسلام نیز وحدت مهم ترین اصل بوده و چنانچه مسلمانان متحد و هم دل باشند می توانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

استاندار کرمان از تورم نیرو در دستگاه های دولتی خبر داد و افزود: در حال حاضر در کرمان چهار برابر نیروی مورد نیاز در دستگاه های دولتی اشتغال دارند.

رزم حسینی این میزان نیرو را مصیبتی برای استان کرمان خواند و تصریح کرد: سیاست دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت و نظام اداری است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: چنانچه دانش، اخلاق و رفتار همه افراد جامعه به خد مطلوب برسد دیگری نیازی به گزینش نخواهد بود و هسته های گزینش تنها به انتخاب بهترین ها خواهند پرداخت.

وی به دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: باید از تجربیات آن زمان استفاده کرده و همانگونه در دوران دفاع مقدس از ظرفیت های مردمی استفاده شد اکنون نیز این ظرفیت را ارج نهاده و مسئولیت ها را به مردم واگذار کنیم.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم تقویت نظام اداری و فرهنگی استان کرمان گفت: پیشرفت و آبادانی کشور باید در راس اهداف ما قرار داشته باشد و همگی باید با وحدت برای تحقق این امر تلاش کنیم.

تمبر یادبود گزینش به مناسبت سالروز تشکیل گزینش به فرمان رهبر کبیر انقلاب (ره) در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان و با حضور دبیر هیئت عالی گزینش کشور و استاندار کرمان رونمایی شد.