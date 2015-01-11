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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

رزم حسینی:

تورم نیرو در دستگاه های دولتی کرمان/مسئولیت ها به مردم واگذار شود

تورم نیرو در دستگاه های دولتی کرمان/مسئولیت ها به مردم واگذار شود

کرمان - استاندار کرمان از تورم نیرو در دستگاه های دولتی کرمان خبر داد و گفت: در حال حاضر چهار برابر نیروی مورد نیاز در دستگاه های دولتی این استان مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌ حسینی صبح یکشنبه در آیین رونمایی از تمبر گزینش بر لزوم تحکیم وحدت بین مسئولین و مردم تاکید کرد و گفت: وحدت و همدلی می تواند زمینه پیشرفت و آبادانی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه وحدت باید در جامعه فراگیر شود، افزود: امروز در جهان اسلام نیز وحدت مهم ترین اصل بوده و چنانچه مسلمانان متحد و هم دل باشند می توانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

استاندار کرمان از تورم نیرو در دستگاه های دولتی خبر داد و افزود: در حال حاضر در کرمان چهار برابر نیروی مورد نیاز در دستگاه های دولتی اشتغال دارند.

رزم حسینی این میزان نیرو را مصیبتی برای استان کرمان خواند و تصریح کرد: سیاست دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت و نظام اداری است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: چنانچه دانش، اخلاق و رفتار همه افراد جامعه به خد مطلوب برسد دیگری نیازی به گزینش نخواهد بود و هسته های گزینش تنها به انتخاب بهترین ها خواهند پرداخت.

وی به دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: باید از تجربیات آن زمان استفاده کرده و همانگونه در دوران دفاع مقدس از ظرفیت های مردمی استفاده شد اکنون نیز این ظرفیت را ارج نهاده و مسئولیت ها را به مردم واگذار کنیم.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم تقویت نظام اداری و فرهنگی استان کرمان گفت: پیشرفت و آبادانی کشور باید در راس اهداف ما قرار داشته باشد و همگی باید با وحدت برای تحقق این امر تلاش کنیم.

تمبر یادبود گزینش به مناسبت سالروز تشکیل گزینش به فرمان رهبر کبیر انقلاب (ره) در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان و با حضور دبیر هیئت عالی گزینش کشور و استاندار کرمان رونمایی شد.

کد مطلب 2462557

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