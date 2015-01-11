۴۹ نفر در تصادفات آذرماه مازندران کشته شدند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از كل تلفات حوادث رانندگی در این ماه ۳۳ نفر در جاده های برون شهری، ۱۳نفر در محورهای درون شهری و چهار نفر در مسیرهای روستایی جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: در این مدت شهرستان های آمل با ۹ و ساری با هفت فوتی بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص دادند.

عباسی در خصوص تفکیک وضعیت متوفی گفت: از این تعداد ۲۲ مورد عابر، ۱۳مورد راننده، ۷ مورد سرنشین، شش مورد موتورسوار و یک مورد دوچرخه سوار هستند.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشكی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای كاهش آمار كشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.