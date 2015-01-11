اولین اخطار ایران به نام حاج صفی/ دو گل ایران مردود شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و بحرین در حالی از ساعت ۱۲:۳۰ (به وقت تهران) در جام ملت‌های آسیا آغاز شده است که گل احسان حاج صفی در دقیقه ۲۵ از سوی داور آفساید اعلام شد. حاج صفی به خاطر ضربه زدن به توپ بعد از سوت داور، کارت زرد گرفت که اولین کارت زرد تیم ملی ایران در شانزدهمین دوره این مسابقات بود.

دیگر حواشی مسابقه به این شرح است:

* سه چهارم ورزشگاه«مستطیل»پر است.

* حدود ۱۰ هوادار بحرینی در ورزشگاه حضور دارند.

* مربی بحرین در نیمه نخست به تصمیمات داور اعتراض می‌کرد.

* در دقایق ابتدایی نیمه نخست، کارلوس کی‌روش از جایش بلند نشد و مارکار آقاجانیان را برای انتقال دستورات تاکتیکی در کنار زمین قرار داده است. کی‌روش دقیقه ۲۴ و در هنگام زدن ضربه ایستگاهی بالاخره از جایش بلند شد و به تیموریان نکاتی را یادآور شد.

* اعتراض شدید تماشاگران به کمک داور و داور مسابقه به خاطر اعلام آفساید در صحنه گل احسان حاج صفی.

* داور چهارم به کادر فنی تیم بحرین به خاطر اعتراضاتشان تذکر داد.

* دومین گل ایران در این مسابقه هم توسط مهرداد پولادی در دقیقه ۳۰ به ثمر رسید که این گل هم آفساید اعلام شد.