اردوغان: تحلیل اولاند از حادثه «شارلی ابدو» مثبت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، "رجب طیب اردوغان "رئیس جمهور ترکیه در دیدار با مدیران و سردبیران شبکه های تلویزیونی این کشور تصریح کرد:حملات تروریستی فرانسه یکبار دیگر نشان داد که جهان باید در زمینه مبارزه با تروریسم یکپارچه و هماهنگ شود.

براساس گزارش های اعلام شده دستور کار اصلی این گردهمایی را حملات تروریستی در فرانسه تشکیل داد.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به سخنان فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه مبنی براینکه، مهاجمین ارتباطی با اسلام ندارند، گفت: بیانات مذکور بسیار مثبت بوده و ما نیز در این زمینه در کنار فرانسه هستیم.



این در حالی است که نخست وزیر ترکیه در راهپیمایی در فرانسه حضور خواهد داشت.