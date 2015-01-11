به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر یکشنبه، در مراسم تودیع خود گفت: اولین وظیفه یک فرماندار تامین امنیت شهرستان است و گرگان در موارد زیادی از جرائم امنیتی به نسبت سال قبل وضعیت بهتری دارد.
وی افزود: وظیفه دوم فرماندار برگزاری انتخابات است و در دو سال و نیم قبل دو انتخابات مهم برگزار شد که هر دو انتخابات سالم، طبق مر قانون و بدوه هیچ عارضه ای بودند.
احمدی تصریح کرد: وظیفه سوم فرماندار هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تامین اهداف دولت است در این وظیفه کار و تلاش و سطح وسیعی از وظایف وجود دارد که فرماندار از راه ریاست به ستاد ها و شوراها این وظیفه را اعمال میکند، در این بخش تکت تک مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستانها به خوبی با فرماندار همکاری کردند.
وی اظهار کرد: آخرین تبلور این هماهنگی نیز را نیز در سفر رئیسجمهور شاهد بودیم و نمره قابل قبولی نیز کسب کردیم، استقبال با شکوه و فضا سازی مناسب در نظم و امنیت کامل انجام شد.
فرماندار سابق گرگان اظهار کرد: دولت از سوی مردم انتخاب و از سوی مقام معظم رهبری تنفیذ شده است، حمایت از دولت یک وظیفه و تضعیف آن را می توان حرام دانست.
وی تصریح کرد: انتقاد نیز باید در قالب امر به معروف و نهی از منکر انجام شود تا دشمن شاد نشویم، همه ما سربازانی هستیم که باید این کشتی را بدون آسیب به قصد برسانیم.
به گفته وی، به جای اینکه استان را میدان آزمایش و خطا قرار دهیم باید محلی مورد اعتماد برای مردم بسازیم و به تیم مدیریتی استان کمک کنیم تا در راه خود که پیشبرد توسعه استان است کمک کنیم.
احمدی ادامه داد: در کشور با کمبود منابع مواجه هستیم اما توضیح و تبیین سختیها به مردم را باید انجام دهیم، اقتضای وحدت این است که در عمل به به همگرایی ایمان بیاوریم و از روش و سیره مقام معظم رهبری در عمل استفاده کنیم.
نیروهای بالقوه گرگان شناسایی میشوند
فرماندار جدید گرگان هم گفت: باید نیروهای بالقوه شهرستان گرگان شناسایی شوند و از آنها استفاده کرد.
یحیی خاکی افزود: گرگان با قدمت بسیار خود برای توسعه در زمینههای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی ودیگر زمینهها نیازمند توجه جدی است.
وی افزود: اگر می خواهیم سازمانهای فعال و هوشمند داشته باشیم باید نیروهای بالقوه شهرستان را شناسایی کنیم که به دنیال هدف گزاری درست قابلیت اجرایی پیدا میکند تا در زمینههای مختلف توسعهای خود را نشان دهد.
خاکی تصریح کرد: در فعالیتهای اداری باید همه فعالیتها آسیب شنسی شده و طوری برنامه ریزی شوند که رضایت اجتماعی و همکاران را نهادینه کند.
وی ادامه داد: گرگان قدمت و ظرفیت بالایی دارد که باید از تمام ظرفیتهای آن استفاده کرد و به اندازهای شناسایی شود تا به رتبههای قابل قبول برسیم هم اکنون در کف قابل قبول هم نیستیم.
به گفته خاکی، استراتژی فعالیتهای اجتماعی و اداری در جهت حفظ اصل نظام با نگاه مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت است اما فعالیتهای اجرایی بر اساس برنامهمحوری، قانونمداری و پاسخگویی و بر اساس تعامل است.
وی تصریح کرد: سعی میشود در گرگان با کمک همه دلسوزان شهر کارها انجام شود تا خروجی کارها به نفع مردم باشد ، مردم باید در همه قعالیتها دیده شوند.
خاکی اذعان کرد: گرگان ظرفیتهای زیادی به لحاظ حضور شخصیتهای تاثیر گذار دارد، نماینده ولی فقیه، استاندار، علمای بزرگ، شهردار و شورای شهر پویا و فعال، نمایندگان مجلس، خیل عظیم فارغ التحصیلان و 32 مرکز دانشگاهی که میتوانند در اجرا به فرماندار کمک کنند.
وی با اشاره به فارغ اتحصلان استان گفت: باید به سمتی برویم که پروژههای دانشگاهی به فعالیتهای اجرایی بسط داده شود و این یک ضرورت است.
خاکی با اشاره به امنیت شهرستان گرگان گفت: در زمینه امنیت گرگان، شهرستانی امن است، نیازمند همافزایی ظرفیتهای امنیتی است و باید تعامل ویژه و موثری با نهادهای امنیتی داشته باشیم تا امنیت پایدار ایجاد شود.
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