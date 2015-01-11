ایران از حسن همجواری برای صلح و امنیت در منطقه استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر یانی کاسو لیدین وزیر امور خارجه قبرس ظهر امروز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه سفر به تهران فرصت مناسبی برای طرح مسائل دو جانبه در مقطع بسیار مهمی بود اظهار داشت: دو کشور ایران و قبرس از یک منطقه هستند و به ارزش ها یکسان پایبند و به خوبی یکدیگر را درک می کنند.

وزیر امور خارجه قبرس با بیان اینکه در این دیدار درخصوص موضوعات مورد نظر دو کشور از جمله ثبات و امنیت در منطقه که مشکلات زیادی ایجاد کرده گفتگو کردیم اظهار داشت: در مورد موضوعات دو جانبه بحث‌های خوبی داشتیم و تمام روش‌های موجود برای تقویت روابط در زمینه های مختلف مانند تجارت، توریسم، فرهنگ، آموزش و غیره بررسی کردیم و اینکه راه های اجرایی کردن توافق نامه های موجود چطور خواهد بود و توافق نامه های دیگری را نیز تهیه کنیم.

وی افزود: ما در قبرس منطقه اختصاصی تجاری داریم که متاسفانه نیروی دریایی ترکیه در آنجا حضور دارد و به آن تهاجم کرده است.

وزیر امور خارجه قبرس بیان کرد: در مورد تشکیل دولت در عراق گفتگو کردیم و اینکه چطور می توانیم از دولت عراق حمایت کرده و در مبارزه با داعش به این کشور کمک کنیم. همچنین در مورد آینده سوریه و اینکه سرنوشت سیاسی این کشور برای ایران و قبرس مهم است گفتگو و بررسی کردیم که چطور می توانیم سوریه را از چنین وضعیتی خارج کنیم که در عین حال تمامیت ارضی این کشور حفظ و این شاخصه ها در دولت سوریه منعکس شود.

وی ادامه داد: تحولات در سوریه و عراق چالش امنیتی ایجاد کرده که می تواند به کل منطقه و جهان سرایت کند. اکنون تحرکات داعش افزایش پیدا کرده و تهدیدات از مرزهای ملی فراتر رفته و به منطقه و جهان رسیده است.

وزیر خارجه قبرس تصریح کرد: اتفاق پاریس کاملا نشان داد که اجماع جهانی برای مبارزه با این گروه های افراطی ضروری است. ایران یک کشور منطقه ای قوی است و می‌تواند نقش مفید در مقابله با تروریست ایفا کند و ما از ایران می خواهیم که از سیاست حسن همجواری برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه استفاده کند.

وی همچنین افزود: با وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات هسته ای ایران نیز گفتگو کردیم ما از پروسه فعلی مذاکرات حمایت می کنیم و امیدوارم بتوانید به نتیجه برسید.

وی در پاسخ به این سوال که قبرس به عنوان عضو اتحادیه اروپا چرا نقش فعال در تحولات منطقه نداشته و چه برنامه ای برای چنین امری دارد اظهار داشت: ما می خواهیم از اعضای اتحادیه اروپا باشیم که متوجه ضروریات منطقه به ویژه مدیترانه شرقی است. به همین دلیل به مقابله با تروریسم توجه ویژه ای داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه برخی از همسایه های قبرس مانند لبنان در خطر قرار دارند اظهار داشت: وقتی ترویسم رادیکال به سواحل مدیترانه می رسد پیچیدگی هایی برای باقی اروپا و دنیا ایجاد می شود و آنها در وضعیت بدتری قرار می گیرند و ما با وجود آنکه یک کشور کوچک با مشکلات جدی خود به ویژه ترکیه مواجهیم تردیدی در اعزام تجهیزات نظامی برای کمک به مبارزه با ترویسم نداشته ایم.

وی افزود: ما بلافاصله بعد از حمله داعش برای پیشمرگه های کردستان تجهیزات ارسال کردیم و مطمئن باشید صدای ما در داخل اتحادیه اروپا شنیده می شود و ما سعی می کنیم در تصمیم گیری هایی که اتحادیه اروپا درباره نگرانی های موجود در کشورهای همسایه دارد موثر باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه های قبرس برای توسعه روابط با ایران اظهار داشت: پتانسیل هایی از جمله توریسم و تجارت پیش روی دوکشور است. یک هیات به رهبری اتاق بازرگانی قبرس قرار است این مناسبات را از سوی قبرس هدایت کند که ماه آینده به ایران سفر خواهد کرد.

وزیر خارجه قبرس گفت: وزرای خارجه دو کشور نیز دیدار داشته و در آینده نیز رفت و آمد خواهند کرد. ما می خواهیم زمینه های همکاری را تسریع کنیم. یکی از موضوعات مورد توجه جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و اقدامات فرهنگی از جمله توریسم و باستان شناسی است.