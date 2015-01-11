دورنمای جشنواره عكس شهر و شهروند اهواز بین المللی است

مجید رمضانپور اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: طبق ابلاغ فراخوانی در اواخر سال گذشته، مقرر شد تا جشنواره عكس شهر و شهروندی در سومین دوره به صورت ملی برگزار شود. مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا آخر مرداد ماه امسال بود. آثار این جشنواره 13 شهریور ماه داوری شد.

وی افزود: تعداد شركت كنندگان این جشنواره 221 نفر و بیش از سه هزار عكس رسیده است. جشنواره در سه بخش شهر و شهروند (فضای شهری، آلودگی هوا و آب، فرهنگ شهرنشینی، آئین های دینی و ملی، ورزش، تفریحات بومی برای همه شهرها)، اهواز در قاب فقط برای شهر اهواز و تلفن همراه بود.

دبیر هنری جشنواره عكس شهر و شهروند اهواز تصریح كرد: 79 نفر از شركت كنندگان جشنواره زن بودند. 150 نفر از اهواز، 13 نفر از سایر شهرهای خوزستان و 58 نفر نیز از سراسر كشور در جشنواره حضور داشتند.

رمضانپور اصفهانی یادآور شد: به دلیل برنامه های فراوان و ماه محرم و صفر برگزاری اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان به تاخیر افتاد. پنجم بهمن ماه مراسم اختتامیه را برگزار می كنیم. به احتمال فراوان مكان برگزاری اختتامیه تالار مهتاب اهواز است.

وی یادآور شد: دورنمای برگزاری جشنواره، بین المللی شدن این رویداد فرهنگی است. برگزاری جشنواره در سطح بین المللی می تواند اهواز را كه دارای فرهنگ قومی و بومی نابی است به یك نماد بسیار خوب برای عكاسی شهری تبدیل كند. این جشنواره دبیرخانه دائمی دارد و برنامه ریزی شده تا فرارسیدن دوره بعدی جشنواره كارگاه های آموزشی مختلفی برگزار شود.

دبیر هنری جشنواره عكس شهر و شهروند اهواز بیان كرد: به نفرات اول تا سوم تندیس زرین، سیمین و برنز داده می شود. از مسئولان ستادی و معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری برای برگزاری جشنواره تجلیل می كنم.

رمضانپور اصفهانی در پایان گفت: مسعود زنده روح كرمانی رئیس انجمن عكاسان ایران، مرتضی كسایی نماینده شهرداری، جاسم غضبان پور، حسین جلودار و علیرضا مردانی هیئت داوران این جشنواره هستند.