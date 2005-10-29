معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مشهد استعفا داد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، دكتر دارابي در نامه اي به دانشجويان آورده است : اكنون توفيق ادامه خدمت به اين معاونت مقدور نيست.

وي در ادامه عنوان كرده است : توسعه فضاهاي رفاهي و ورزشي و تقويت آن، حمايت از تشكل هاي اسلامي و دانشجويان، رشد چشمگير نشريات دانشجويي اين دانشگاه از اهداف اصلي من در توسعه فعاليت هاي فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بوده است.

تاسيس شوراي صنفي خوابگاه ها، كانون فرهنگي، برگزاري پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، برگزاري ششمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه ها از اقدامات دكتر دارابي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد است.

به گزارش "مهر"، پس از قبول استعفاي دكتر محمد رضا دارابي از سوي رياست اين دانشگاه، از دكتر مهدي ابراهيمي مدير گروه معارف اين دانشگاه به عنوان گزينه جديد اين پست ياد شده است.