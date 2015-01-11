انتقاد عضو شورای شهر از افزایش بودجه جاری شهرداری قم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عابدینی‌پور قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اصلاحیه بودجه شهرداری قم در سال جاری اظهار داشت: بودجه شهرداری در سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به جمعیت موجود نیاز به بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی داریم.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه‌هایی که توسط سازمانهای شهرداری قم ارائه شده، پیش‌بینی این است که در بخش عمرانی ۱۱۵ میلیادر تومان کاهش و در بودجه جاری هم ۳۰ میلیارد تومان افزایش داشته باشیم که این افزایش بودجه‌های جاری عجیب است.

شهردار سابق قم در ادامه نسبت به روند تملک شهرداری و قیمتی که برای املاک در نظر گرفته می‌شود، انتقاداتی را بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان مبالغ مناسب‌تری را برای خرید املاک در بخش‌های مرکزی شهر هزینه کرد گفت: در سطح کشور ملک از نظر قیمت در رکود است اما در تملک شهرداری قم این مسئله در نظر گرفته نمی‌شود.

محقق نشدن بودجه پیوست

عابدینی‌پور اضافه کرد: بودجه پیوست شهرداری قم، شامل اوراق مشارکت، بانک توسعه اسلامی، وام بانکی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه حرمین و جذب سرمایه گذاران در پروژه های بزرگ شهر قم بود که برای این موارد تا کنون هیچ اتفاقی نیافتاد؛ این در حالی است که حتی وام های بانکی اخذ شده توسط شهرداری جزو درآمد لحاظ شده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مسئله پرداخت سود اوراق مشارکت توسط دولت مصوبه خوبی گرفته شد اما پیگیری‌های لازم انجام نشد تا اینکه این ظرفیت هدر رفت.

وی ادامه داد: در بخش جاری در سطح ملی نیز، دولت در تمام هزینه های جاری، روند کاهشی و صرفه جویی در پیش گرفته و حتی در برخی موارد حقوق و مزایای کارکنان را تعدیل کرده است و در چنین شرایطی شهرداری قم هزینه‌های جاری را افزایش داده است.

عضو شورای شهر قم گفت: در اصلاحیه بودجه، هزینه‌های چاپ و تبلیغ ۶۰ درصد، جشن و پذیرایی ۴۰ درصد، واگذاری خدمات شهری ۵۵ درصد، کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ۵۰ درصد، حق الجلسه ۱۵ درصد، کمک غیرنقدی و بن ۲۸ درصد و...، افزایش داشته است.