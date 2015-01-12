۲۲ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۲

نقوی حسینی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تلاش مطهری برای مدیریت رسانه ها حول محور خود/مطرح کردن مسائل غیرضروری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات مطهری، گفت: وی تلاش دارد رسانه ها و اخبار را حول محور خودش مدیریت کرده و برای رسانه های بیگانه خوراک تهیه کند.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام جمهوری اسلامی در عین حال که نظامی مردمسالار و دموکراتیک است، دارای قوانین و مقررات می باشد.

نماینده مردم ورامین ادامه داد: هر فردی ضمن بهره برداری درست از این فضای دموکراتیک باید به قوانین و مقررات احترام بگذارد. افراد مدعی باید بیش از دیگران به قوانین پایبند باشند.

وی تصریح کرد: سران فتنه در این کشور در سال ۸۸ فتنه ای را مدیریت کردند و شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم گیری در خصوص آنها تصمیم گرفت.

نقوی حسینی ادامه داد: اظهارات مطهری از تریبون مجلس برخلاف مصوبات نظام موجب عصبانیت نمایندگان و بروز تنش شد.

وی با طرح این سئوال که آیا در جامعه درد دیگری جز سران فتنه وجود ندارد، گفت: مشکل اشتغال جوانان، چرخ صنعت، امنیت کشور و گروه های افراطی ذهن تمام مسئولان را درگیر کرده است؛ اما آقای مطهری در این فضا به دنبال ایجاد تنش و حل مباحث غیرضروری است.

نماینده مردم ورامین تصریح کرد: آقای مطهری تلاش دارد تا رسانه ها و اخبار را حول محور خودش مدیریت کند و برای رسانه های بیگانه خوراک تهیه کند که گویا این هم ماموریت ایشان است.

 

 

