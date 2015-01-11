محمدبرجلو به تیم فوتبال پاس همدان پیوست/فجرسپاسی حریف تدارکاتی پاسی ها

میثم ناصرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به نقل و انتقالات پاس همدان اظهار داشت: در اولین قدم مجتبی زارع بازیکن سابق تیم های پرسپولیس و راه آهن به تیم فوتبال پاس همدان پیوست.

وی افزود: در روزهای گذشته نیز مذاکراتی با محمد برجلو بازیکن تیم لیگ برتری صبای قم صورت گرفت که در نهایت این بازیکن نیز تا پایان فصل جاری لیگ یک با باشگاه پاس قراداد امضا کرد.

مدیررسانه ای تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه در چند روز آینده ترکیب پاس کامل خواهد شد، گفت: به دنبال جذب یک مهاجم و هافبک تمام عیار برای تیم هستیم.

ناصرنژاد عنوان کرد: باتوجه به مدت محدودی که تا پایان نقل و انتقالات لیگ دسته اول باقی مانده به طور قطع تکلیف نفراتی که جذب تیم می شوند به زودی مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اردوی پاسی ها در شیراز بیان کرد: اردوی شیراز تا پایان هفته جاری به پایان خواهد رسید و جمعه شب تیم فوتبال پاس به همدان بازخواهد گشت و دور سوم تمرینات تیم در همدان پیگیری خواهد شد.

مدیررسانه ای تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: همچنین تا پایان اردوی شیراز دو بازی تدارکاتی برگزار خواهد شد که در روز چهارشنبه به مصاف فجر سپاسی شیراز و روز جمعه نیز با برق این شهر دیدار خواهیم کرد.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل اول با کسب پنج برد، چهار تساوی و تحمل دو شکست با ۱۹ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته یک قرار دارد.

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