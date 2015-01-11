محمد هادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ووشوی قهرمانی مردان کشور در سبک نن شائولین اوایل بهمن در قم برگزار می‌شود و ووشوکاران سراسر کشور در رده‌های سنی مختلف در این مسابقات به میدان می‌روند.

وی افزود: فدراسیون ووشو میزبانی مسابقات ووشوی مردان کشور را پس از برگزاری مسابقات فانگ من چوآن به قم واگذار کرد و این رقابت‌ها قرار است در سالن ۲هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شود.

دبیر هیئت ووشوی قم گفت: این رقابت‌ها در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روزهای اول تا سوم بهمن ماه انجام می‌شود و پیش بینی می‌شود بیش از۲۰۰ ووشوکار در این مسابقات حضور یابند.

رشیدی با اشاره به سبک‌های برگزاری این مسابقات بیان داشت: این پیکارها در قسمت تالو شامل اجرای فرم و ساندا شامل مبارزه انفرادی برگزار می‌شود و چهره‌های شاخص ووشوی کشورمان در این رقابت‌ها به میزبانی قم شرکت می‌کنند.

وی عنوان کرد: قم پیش از این میزبانی مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در دو بخش مردان و زنان در فرم فانگ من چوآن را بر عهده داشت و ووشوکاران مرد و زن کشور طی ۲ هفته متوالی در سالن چند منظوره فرودگاه سلفچگان قم به مبارزه پرداختند.

دبیر هیئت ووشوی قم تصریح کرد: این مسابقات تنها در بخش ساندا برگزار شد و تیم ووشوی قم در هر دو بخش مردان و زنان در مجموع مدال‌های رده‌های مختلف سنی، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد.