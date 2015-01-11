تنها مدیریت یکپارچه منابع آبی برای رفع مشکلات آبی جهان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مایکل کامپانا پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری نشست بین المللی تخصصی پایداری رودخانه زاینده رود از سرآب تا پایاب در جمع خبرنگاران درباره نظر خود در ارتباط با رفع مشکلات حوضه آبریز زاینده رود اظهار داشت: تخصص من در ارتباط با حوزه آب های سطحی است و پس از آشنایی با مشکل این حوزه در ایران می توانم نظر خود به شکل دقیق پس از همایش بیان کنم.

وی افزود: به طور کلی ریشه تمام مشکلات آلودگی های صنعتی، مشکلات آب و هوا و صنعت آبی در جهان یکسان است و رسیدن به راه حل جامع برای رفع این مشکلات بسیار سخت است.

استاد دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا تاکید کرد: در تمام دنیا افرادی از اختلافات در زمینه مشکلات آبی سود می برند و منافع آنها به این امر وابسته است و این امر موجب شده تا دستیابی به راه حل ها از مکانیزم های پیچیده ای برخوردار شود اما ایجاد مدیریت یکپارچه به یقین در رفع این معضلات بسیار موثر خواهد بود.

وی با ابرار خرسندی از سفر به اصفهان تاکید کرد: به دلیل تبلیغات مختلف به هیچ عنوان تصور نمی کردم روزی به ایران سفر کنم اما اکنون از این امر بسیار خوشحالم و در آینده نیز امیدوارم زمینه سفر هم وطنانم به ایران فراهم شود.