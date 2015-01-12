فرهاد و ندایی برای «وحدت»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ترانه هایی که در زمان تولید خود به شدت مورد توجه قرار گرفت و به نوعی نمایشی موسیقایی از جلوه وحدت ملت ایران در برابر ظلم ستمشاهی قلمداد شد، قطعه «وحدت» بود که در بهمن ماه سال 57 همزمان با مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی با عناوین دیگری چون «محمد» و «والا پیامدار» منتشر شد.

این ترانه که موضوع اصلی آن توصیفی از آزادگی، مهربانی، صلح طلبی حضرت رسول اکرم (ص) است از جمله آثار ماندگاری است که در حوزه ترانه های مذهبی تاکنون در اذهان مخاطبان باقی مانده و همچنان می تواند به عنوان اثری تاثیرگذار و متناسب با مقام و منزلت پیامبر مهربانی مورد توجه قرار گیرد که البته شبکه های مختلف رادیو نیز هر سال در هفته وحدت بارها آن را بازپخش می‌کنند.

انتشار این اثر موسیقایی در آن زمان به دلیل مضمون آزادی خواهی و وحدت طلبی در روز 23 بهمن 1357 یعنی یک روز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بود که در تلویزیون پخش شد و با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شد، اگر چه این قطعه موسیقایی تا زمان انتشاری آلبومی به همین نام در سال 77 به صورت رسمی در بازار موسیقی منتشر نشده بود اما به دلیل حال و هوای متفاوتی که به لحاظ موسیقایی و نوع ترانه داشت توانست تبدیل به یکی از پرطرفدارترین آثار موسیقایی با مضمون وحدت و منزلت حضرت محمد (ص) باشد.

به هر ترتیب ترانه وحدت یکی از برجسته ترین و متفاوت ترین آثار موسیقایی انقلابی و مذهبی بعد از پیروزی انقلاب است که به دلیل ساختار ارکستراسیون و کلامی پرمعنا و البته اجرای ماندگار فرهاد مهراد تاکنون توانسته به عنوان یکی از آثار برتر موسیقی به دلیل ویژگی های مضمونی و وحدت طلبانه مورد وثوق کارشناسان و حتی اهالی موسیقی قرار گیرد.

آغاز ترانه با حدیث «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم»، زیر سوال بودن و چالش برانگیز خواندن ظلم و ستم دوران شاهنشاهی، تاکید بر پرهیز از افراطی گری و خشونت طلبی، نگاهی اندیشمندانه به موضوع ظالم و مظلوم، تاکید بر وحدت، برابری، برادری و دوستی از جمله ویژگی‌های این ترانه ملی مذهبی است که می تواند در این سال‌هایی که اغلب ترانه ها بیشتر گرایش به مسائل عاشقانه و سطحی دارند مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

ترانه ای که با این قطعه آغاز می شود:

الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم

والا پیام دار محمد

گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند

بر پا و استوار هرگز هرگز

والا پیام دار محمد

آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار

والا پیام دار محمد

در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرینه‌ای محمد جا هست

بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم

والا پیام دار محمد

گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند

بر پا و استوار هرگز هرگز

والا پیام دار محمد

آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار

در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا دیرینه‌ای محمد جا هست

بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم

والا پیامدار محمد