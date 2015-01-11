«چند مترمکعب عشق» در فرهنگسرای انقلاب/ مناظره سینمایی در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فيلم فرهنگسرای انقلاب اسلامی در پنجاهمین و یکمین نشست خود فیلم سینمایی «چند متر مکعب عشق» ساخته جمشید محمودی را نمایش می دهد و با حضور عوامل و منتقدان به بررسی آن می پردازد.

این نشست با حضور جمشید محمودی کارگردان، نوید محمودی تهیه کننده، نادر طالب زاده منتقد و سعید قطبی زاده مجری و منتقد دوشنبه 22 دی ساعت 16:45 در سينما فلسطين برگزار می شود.

فیلم «چند متر مکعب عشق» در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و بهترین کارگردانی در بخش «نگاه نو» شد. همچنین توانست در بخش های بهترین بازیگر زن، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه و لباس نامزد دریافت سیمرغ بلورین شود.

«چند متر مکعب عشق» روایت داستان عبدالسلام یک مهاجر افغان است که به همراه دخترش مرونا در یک کارگاه مشغول کار و زندگی است. صابر کارگر ایرانی عاشق دختر او می شود اما عشقی که فرجامش را هیچ کس نمی داند.

ششمین جلسه نسبت سینمای ایران و منافع ملی برگزار می‌شود

ششمین جلسه از سلسله نشست‌های نسبت سینمای ایران و منافع ملی با موضوع «سینمای اجتماعی و خطوط قرمز» با حضور بیژن نوباوه عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و فرشته طائرپور عضو شورای عالی تهیه‌كنندگان در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

مركز مستند سوره حوزه هنری سلسله نشست‌های «نسبت سینمای ایران و منافع ملی» را به منظور بحث درباره مسایل روز سینمای مستند و داستانی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف فكری برگزار می‌كند.

تاكنون پنج جلسه از این سلسله نشست‌ها با محوریت بررسی و آسیب‌شناسی سینمای اجتماعی ایران برگزار شده است.

نشست «سینمای اجتماعی و خطوط قرمز» روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اوستا در محل حوزه هنری واقع در انتهای خیابان سمیه برگزار خواهد شد.

ورود به این جلسات برای عموم مخاطبان آزاد خواهد بود.