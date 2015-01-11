  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

زلزله ۴.۲ ریشتری بوشکان را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری بوشکان را لرزاند

بوشهر - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر بوشکان در استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۴۷ دقیقه ظهر یکشنبه بوشکان در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۸۱ درجه عرض جغرافیایی و ۵۱.۷۵ درجه طول جغرافیایی در عمق ۱۲ کیلومتری زمین واقع است.

مرکز این زمین‌لرزه در فاصله شش کیلومتری شهر بوشکان، فاصله ۳۲ کیلومتری شهر کلمه شهرستان دشتستان و ۳۵ کیلومتری شهر فراشبند استان فارس قرار داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه گزارشی از خسارت‌های این زمین لرزه‌ها نداشته‌ایم و بررسی‌های بیشتر در دست انجام است.

کاظم مرادی اضافه کرد: در هفته‌های اخیر زمین‌لرزه‌های متعددی منطقه بوشکان را لرزانده که خوشبختانه خساراتی در پی نداشته است.

کد مطلب 2462680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها