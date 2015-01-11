زلزله ۴.۲ ریشتری بوشکان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۴۷ دقیقه ظهر یکشنبه بوشکان در شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۸۱ درجه عرض جغرافیایی و ۵۱.۷۵ درجه طول جغرافیایی در عمق ۱۲ کیلومتری زمین واقع است.

مرکز این زمین‌لرزه در فاصله شش کیلومتری شهر بوشکان، فاصله ۳۲ کیلومتری شهر کلمه شهرستان دشتستان و ۳۵ کیلومتری شهر فراشبند استان فارس قرار داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه گزارشی از خسارت‌های این زمین لرزه‌ها نداشته‌ایم و بررسی‌های بیشتر در دست انجام است.

کاظم مرادی اضافه کرد: در هفته‌های اخیر زمین‌لرزه‌های متعددی منطقه بوشکان را لرزانده که خوشبختانه خساراتی در پی نداشته است.