نقشه گردشگری دفاع مقدس در آذربایجان غربی عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسنعلی چراغی ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی ضمن تاکید بر گسترش همکاریها در خصوص توسعه گردشگری بویژه گردشگری دفاع مقدس، گفت: معرفی و آشنایی هر چه بیشتر جاذبه های گردشگری دفاع مقدس به عنوان میراث ارزشهای دینی و اسلامی به نسل جوان ضروری است.

وی آشنایی دانش آموزان با تاریخ ددفاع مقدس و رشادت و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام را مهم دانست و گفت: برای آشنایی بیشتر و توسعه گردشگری دفاع مقدس در آذربایجان غربی تهیه نقشه گردشگری دفاع مقدس، آماده سازی مناطق عملیاتی برای رفاه حال گردشگران باید عملیاتی شود.

سرهنگ چراغی از بازدید 215 دهزار نفر در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق عملیاتی آذربایجان غربی طی تابستان امسال خبر داد و اظهار داشت: در این راستا بالغ بر 90 هزار دانش آموز با هدف آشنایی با فرهنگ غنی دفاع مقدس از مناطق جنگی استان بازدید کردند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به غفلت از جایگاه این استان در معرفی بهتر دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس خواستار تشکیل کمیته مشترک گردشگری بین اردوهای راهیان نور و اداره کل میراث فرهنگی، با حضور کارشناسان شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این دیدار مناطق عملیاتی استان را از ظرفیت های پنهان و نهفته حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: اردوهای راهیان نور و حضور جوانان و نوجوانان باعث شده تا قابلیتها و جاذبه های تاریخی و فرهنگی معرفی شوند.

جلیل جباری اجرای تورهای مشترک با سپاه شهدا را یکی از راهکارها برای نمایش امنیت و آرامش موجود در مرزهای کشور به جهانیان دانست و ادامه داد: همچنین تهیه بسته های گردشگری مشترک، حضور راهنمایان گردشگری در اردوهای راهیان نور، ارائه اطلاعات دقیق از جاذبه های گردشگری دفاع مقدس و شهدای استان باید بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در طول سالهای دفاع مقدس و بعد از آن همه شهرهای استان به نوعی درگیر جنگ و دفاع از مرزهای سرزمنی بودند، یادآور شد: پراكندگي مكان رخدادهاي شهادت شهدا و عملیات جنگی در مناطق مختلف موجب آشنايي اردوهاي راهيان نور با جاذبه هاي گردشگري همه شهرهاي استان مي شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی هم در این جلسه با بیان اینکه آذربایجان غربی از ظرفیت های بالای در زمینه گردشگری دفاع مقدس برخوردار است، افزود: در این راستا باید از مزیت تورهای راهیان نور در این زمینه استفاده کرد.

حسین امامی اظهار داشت: طی سالهای گذشته برنامه تورهای راهیان نور فقط در مناطق عملیاتی جنوب کشور اجرا می شود، این در حالی بود که مناطق عملیاتی شمالغرب مغفول مانده بود ولی در سالهای اخیر شاهد حضور کاروانها در مناطق عملیاتی استان نیز هستیم