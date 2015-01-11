صبای قم مدافع سابق داماش و راه آهن را به خدمت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که زمزمه‌ها پیرامون جذب یک مدافع راست از سوی مهدی تارتار به گوش می‌رسید، صبای قم سرانجام بازیکن سابق برق شیراز و داماش را به جمع نفرات خود برای نیم فصل دوم لیگ بر‌تر اضافه کرد.

حسین کوشکی مدافع راست تیم صنعت نفت آبادان در لیگ دسته اول کشور که ۳۰ سال نیز سن دارد با حضور در سمت راست خط دفاعی صبا، در نیم فصل دوم برای این تیم به میدان می‌رود.

حسین کوشکی که در مقطعی در تیم فوتبال استقلال تهران نیز عضویت داشت و در یک بازی رسمی نیز برای این تیم به میدان رفت، درخشان‌ترین دوران حضورش در لیگ بر‌تر را در راه آهن سپری کرده است و مدتی عضو تیم داماش گیلان نیز بوده است.

وی در سال ۱۳۸۷ از استقلال به پیام مشهد پیوست و یک فصل در این تیم ماند و در سال ۸۸ پیراهن راه آهن را برتن کرد و ۲ فصل در این تیم بازی کرد و یک گل نیز به ثمر رساند.

کوشکی سپس به برق شیراز پیوست در این تیم ۱۲ بازی انجام داد و پس از آن راهی داماش گیلان شد تا تجربه بازی در رشت و لیگ بر‌تر را در کارنامه خود داشته باشد.

محسن بیات مدافع راست صبا چندی پیش این تیم را به مقصد استقلال صنعتی خوزستان ترک کرد در حالی که صبا با وجود داشتن چند مدافع راست جوان در این بخش خط دفاعی خود ضعف نشان داده است.