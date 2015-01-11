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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

پیام نشست وزرای شرق آفریقا در موگادیشو

پیام نشست وزرای شرق آفریقا در موگادیشو

نشست وزرای شرق آفریقا در موگادیشو نشان دهنده پیشرفت های سیاسی و امنیتی در سومالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومالی کارنت در گزارشی با اشاره به دیدار وزرای شرق آفریقا در موگادیشو برای تحقق صلح پایدار در سومالی گزارش داد که این نشست گواهی آشکار بر پیشرفت های سیاسی و امنیتی در این کشور است. 

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه این نشست را یکی از بزرگترین و عالیرتبه‌ ترین دیدارها در موگادیشو خواند که تحت تدابیر شدید امنیتی در نزدیکی ساختمان‌ های دولتی در پایتخت سومالی با وجود آنکه این مکان محل بمب گذاری شبه‌ نظامیان الشباب مرتبط با القاعده است، برگزار شد.

این رسانه غربی با اشاره به نشست وزرای امور خارجه جیبوتی، اتیوپی، کنیا و اوگاندا در این نشست یک روزه گزارش داد که وزرای شرق آفریقا درباره برقراری سازش سیاسی و امنیتی در داخل این کشور که در پی درگیریها از سال 1991 میلادی از بین رفته است، گفتگو کردند.

کد مطلب 2462695

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