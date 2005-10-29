كسب رتبه 15 دنيا هدف اصلي برنامه ريزان حوزه فناوري هاي نوين است // دولت بايد متولي فناوري هاي نوين در كشور باشد

دكتر سعيد سركار در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: اگر هدف تأمين ثروت باشد بايد متولي امر مشخص شود و در اين صورت مطمئناً ايران در جايگاه مناسبي قرار مي گيرد.

وي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته در زمينه فناوري هاي جديد در كشور خاطرنشان كرد: با حمايتي كه از سوي دولت انجام گرفت برنامه ها به خوبي پيشرفت كرد و برنامه هاي ترويجي باعث شد كه قدم هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شود كه در همين راه مجموعه اي از كارشناسان وزارتخانه هاي علوم، بهداشت، كشاورزي، تعاون، اقتصاد و دارايي و چند نفر از متخصصين در تدوين برنامه راهبردي ستاد ويژه توسعه فناوري شركت كردند و اين برنامه تدوين شد.

رئيس مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي برنامه ريزي به عمل آمده را در راستاي دستيابي به رتبه 15 در حوزه فناوري هاي نوين در جهان دانست.

وي در ادامه با اشاره به فناوري هاي نوين در علوم پزشكي و ذكر سابقه و ميزان پيشرفت اين علوم جديد در كشور گفت: بيوتكنولوژي به عنوان يك فناوري كه داراي سابقه اي در كشور است متاسفانه برنامه منسجمي براي ادامه فعاليت آن وجود نداشته و نتوانسته ايم پيشرفت مناسبي در اين بخش داشته باشيم اما اگر برنامه منظم در دستور كار حمايت دولت قرار گيرد جايگاه بالاتري را بدست خواهيم آورد.

دو حوزه بايومديكال انفورماتيك و روباتي مديسن كشور از نظر منابع انساني در جايگاه خوبي قرار دارد و مي توانيم تأثير گذار باشيم و از اين توان تخصصي در راستاي جذب گرنت ها و فعاليت هاي تحقيقاتي استفاده كنيم

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران، نانو تكنولوژي را از جمله فناوري هايي برشمرد كه با تدبير ستاد ويژه توسعه فناوري نانو كه زير نظر رياست جمهوري تشكيل شده فرآيند توليد دانش تا توليد ثروت را طي مي كند زيرا هر كدام از حلقه هاي زنجير متولي گري يك بخش را بر عهده گرفته اند و مي توانند در عملكرد مناسب آن در كشور تأثير گذار باشند.

وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در بخش هايي از جمله سلول هاي بنيادي، آن را بخش كوچكي از مهندسي بافت ذكر كرد و افزود: كشور بايد در اين زمينه برنامه داشته باشد و با تربيت نيروي انساني و در نظر گرفتن نيازهاي كشور در تحقيقات، آن را به تجارت تبديل كند.

رئيس مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي يادآور شد: البته بهتر بود كه چند سال پيش در اين زمينه اقدام مي كرديم اما اكنون نيز اگر با هدف مندي در اين زمينه فعال شويم، با توجه بيشتر متوليان امر، شرايط بهتري براي رشد اين فناوري در كشور فراهم مي شود.

وي كه داراي دكتري فيزيك پزشكي گرايش پزشكي هسته اي از دانشگاه Surrey انگلستان است، دو حوزه بايومديكال انفورماتيك و روباتي مديسن را نيز از ديگر بخش هايي دانست كه كشور از نظر منابع انساني در جايگاه خوبي قرار دارد و تأكيد كرد: با وجود اين نيروي انساني متخصص مي توانيم تأثير گذار باشيم و از اين توان تخصصي در راستاي جذب گرنت ها و فعاليت هاي تحقيقاتي استفاده كنيم.

در بخش فناوري هاي نوين سرمايه گذاران توان سرمايه گذاري در اين بخش را ندارند و اين حركت ها بايد با حمايت و سرمايه گذاري دولت صورت گيرد

دكتر سركار اضافه كرد: كشورهاي پيشرفته به شدت در اين دو زمينه فعال هستند. در حال حاضر برخي از اعمال جراحي با روبات ها انجام مي شود و اگر ديرتر وارد اين موضوع شويم به طور قطع در آينده به مشكلات بيشتري دچار مي شويم.

وي تصريح كرد: هر ساله شاهد هستيم كه دانشجويان در زمينه روبات ها بسيار فعال هستند اما متاسفانه هيچ برنامه اي وجود ندارد كه بتوان آنها را جمع آوري كرد و با حمايت هاي لازم و كاربردهاي مختلف روبات ها توان تخصصي آنها را ارتقاء داد تا به طور مثال در زمينه جراحي ها مفيد واقع شوند.

رئيس مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي سرمايه گذاري و تحقيق در حوزه فناوري هاي نوين را زمان بر خواند و تأكيد كرد: سرمايه گذاران در ايران توان سرمايه گذاري در اين بخش را ندارند و اين حركت ها بايد با حمايت و سرمايه گذاري دولت صورت گيرد. دولت هم به طور طبيعي و به معناي عام آن شامل دانشگاه ها را نيز شامل مي شود. دانشگاه ها بايد در خصوص تربيت نيروي انساني به عنوان متولي امر وارد شوند و زير ساخت هاي مناسبي در اين بخش ايجاد كنند.