به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین در جام ملت‌های آسیا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بحرین تیم خوبی بود و مقابل ما هم خوب بازی کرد ولی به نظرم ما بهتر از حریف بودیم و این پیروزی هم حق ایران بود.

وی درباره احتمال تغییر ترکیب ایران برای مسابقات بعد، تاکید کرد: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و ترکیب ایران هم تغییر می‌کند. همه چیز بستگی به حریفانمان دارد.

کاپیتان تیم ملی در پایان درباره داوری دیدار با بحرین هم گفت: داوری مشکلی نداشت و هر دو تیم از عملکردش راضی بودند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر بحرین به برتری برسد.