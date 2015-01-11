  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۰

جواد نکونام:

ترکیب ایران برای بازی با قطر تغییر می‌کند/ پیروزی حق تیم ملی بود

ترکیب ایران برای بازی با قطر تغییر می‌کند/ پیروزی حق تیم ملی بود

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با ابراز خرسندی از پیروزی در اولین دیدار جام ملت های آسیا گفت: پیروزی برابر بحرین حق ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین در جام ملت‌های آسیا با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بحرین تیم خوبی بود و مقابل ما هم خوب بازی کرد ولی به نظرم ما بهتر از حریف بودیم و این پیروزی هم حق ایران بود.

وی درباره احتمال تغییر ترکیب ایران برای مسابقات بعد، تاکید کرد: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و ترکیب ایران هم تغییر می‌کند. همه چیز بستگی به حریفانمان دارد.

کاپیتان تیم ملی در پایان درباره داوری دیدار با بحرین هم گفت: داوری مشکلی نداشت و هر دو تیم از عملکردش راضی بودند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر بحرین به برتری برسد.

کد مطلب 2462700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اهورا ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      نکونام باید جاشو بده به امید ابراهیمی مقابل قطر چون واقعا امید مطمئن بازی میکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها