برگزاری جشنواره رویش‌ با رویکرد تجاری سازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام یوسفی‌فر از آغاز ثبت‌نام جشنواره شکوفایی رویش تهران و البرز خبر داد و گفت: این جشنواره‌ فرصت مناسبی برای تبدیل ایده به ثروت است.

وی افزود: در راستای تحقق هرچه بیشتر امر تجاری‌سازی اختراعات، در جشنواره امسال از صنایع و سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی جهت مشاوره و سرمایه‌گذاری دعوت به عمل آمده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران با بیان اینکه در سال جاري 5 جشنواره ملي و منطقه‌اي رویش برگزار شده است، گفت: جشنواره‌های رویش فرصت مناسبی برای تبدیل ایده به ثروت و تسهیل ارتباط مخترعان با سرمایه‌گذاران است.

وی تجاری‌سازی را هدف و رویکرد اصلی جشنواره رویش تهران دانست و خاطرنشان کرد: جشنواره رویش تهران با رويكرد اصلي تجاري‌سازي برگزار می‌شود و به همین دلیل سمت و سوي داوري‌ها نیز بر اساس تشخيص در جهت تجاري‌سازي بر اساس جنبه‌های نوآوری، قابلیت کاربرد و صنعتی شدن و ارزش اقتصادی خواهد بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران با بیان اینکه در بخش تجاري‌سازي بايد صاحبان صنايع محلي و استاني نیز دعوت به همکاری شوند، افزود: در راستای تحقق هرچه بیشتر امر تجاری‌سازی اختراعات، در این دوره از صنایع و سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی جهت مشاوره به مخترعان و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی اختراعات برتر دعوت به عمل آمده است.

یوسفی‌فر ادامه داد: به دلیل اهمیت بالای برگزاری جشنواره رویش تهران و البرز، بخش‌های مختلف و جدیدی پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به بخش‌های دالان مشاوره، دالان تسهیل‌گران، غرفه فن‌آفرینی، غرفه صنایع پیشرو، کارگاه‌های آموزشی، تولید نرم‌افزار اندروید و شناسنامه اختراعات اشاره کرد.

وي در پایان تأکید کرد:‌ بايد تلاش شود كه در اين جشنواره‌ها فضاي شاداب و پرطراوات براي جذب دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت ترويج و عمومي‌سازي علم فراهم شود.

جشنواره رویش تهران و البرز از 7 لغایت 9 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو و به میزبانی بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد.