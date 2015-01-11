به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره انتخابات شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات پیش از ظهر امروز (یکشنبه بیست و یکم دی ماه) در محل موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران در تهران برگزار شد.

پس از شمارش ۳۰ رای ریخته شده به صندوق، نتایج زیر به دست آمد:

در بخش بازرسین مهدی جهاندیده از خانه مطبوعات اردبیل با ۱۶ رای و محمد کمالی از خانه مطبوعات خراسان جنوبی با ۱۵ رای به عنوان بازرسین شورا انتخاب شدند.

در بخش خبرگزاری‌ها، کاظم شاملو از خانه مطبوعات چهارمحال و بختیاری با ۲۰ رای به ترکیب شورا راه یافت.

در بخش روزنامه‌نگاران، کیانوش رستمی از خانه مطبوعات لرستان با ۲۴ رای، محمود محمودی از خانه مطبوعات کردستان با ۱۸ رای و علی هوشمند از خانه مطبوعات استان بوشهر با ۱۶ رای انتخاب شدند.

در بخش سرپرستی حسین شهابی از خانه مطبوعات کرمان با ۲۳ رای به شورا راه یافت.

در بخش مدیران مسئول، مصطفی کواکبیان از خانه مطبوعات سمنان با ۱۳ رای انتخاب شد. در این بخش همچنین سید جلال فیاضی از خانه مطبوعات خراسان رضوی و فریدون معتمدیان از خانه مطبوعات کرمانشاه هر کدام ۱۱ رای به دست آوردند که مطابق اساسنامه، رای‌گیری مجدد برای انتخاب یک نفر از بین این دو انجام شد که پس از اخذ ۲۵ رای، فریدون معتمدیان با یک رای بیشتر از فیاضی و با ۱۳ رای به شورای مرکزی خانه‌های مطبوعات راه پیدا کرد.