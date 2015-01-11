پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین، گفت: به ملی پوشان و مردم تبریک می گویم که توانستیم در اولین دیدار بازی خوبی ارائه دهیم و به یک برد شیرین دست پیدا کنیم.

سرمربی اسبق استقلال تصریح کرد: آنچه که از تیم ملی انتظار داشتیم بازیکنان ما انجام دادند و با اینکه گفته می شد بحرین حریف بسیار خطرناکی برای ما خواهد بود اما این اتفاق نیفتاد و بازیکنان با هوشیاری کامل توانستند از موقعیت های به دست آمده استفاده کرده و مقابل بحرین به سه امتیاز شیرین دست پیدا کنند.

مظلومی، بازی بحرین مقابل تیم ایران را خوب توصیف کرد و افزود: بحرینی ها دقایقی با توجه به گلی که دریافت کرده بودند، فشار زیادی بر روی دروازه ما آوردند اما هوشیاری بازیکنانمان اجازه نداد که آنها به آنچه می خواستند دست پیدا کنند.

سرمربی اسبق استقلال در پایان خاطرنشان کرد: ما تا پایان جام ملتها راه زیادی در پیش داریم و کی روش باید در تمرینات بعد از این بازی نقاط ضعف تیم را برطرف کرده تا در مقابل تیم های پرقدرت تر بتوانیم موفق ظاهر شویم.