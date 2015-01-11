خدمات دهی به زنان سرپرست خانوار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه فیروزفر مدیرستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در این نشست به آموزش مباحث حوزه زنان سرپرست خانوار پرداخت و تمامی فرایندهایی که در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرداری تهران پشت سر گذاشته می شود را تشریح کرد .

فیروزفر در بخشی از سخنانش تاکید کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باید به صورت شبکه سازی شروع شود به طوری که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در آن فعال باشند. چرا که موضوع زنان سرپرست خانوار حوزه ای است که همه نهادهای دولتی و خصوصی علاقه مند به فعالیت در آن هستند .

فیروزفر ایجاد یک شبکه اطلاعاتی از کل زنان سرپرست خانوار در سطح کشوررا مهمترین گام برای آغاز این کار از سوی استانداری ها عنوان کرد و گفت: بدین ترتیب علاوه بر داشتن آمار زنان سرپرست خانوار، امکان جست وجوی این افراد بر اساس کدملی در سایر نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و بهزیستی و... نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه زن سرپرست خانوار زمانی که توانمند می شوند مطالباتش نیز بیشتر می شود، تصریح کرد: نهادی که قرار است زن سرپرست خانوار را توانمند کند، باید در گام نخست به خوبی مخاطبش را بشناسد و متناسب با نیاز این مخاطب برنامه ریزی کند تا زمینه جداسازی فردی که به توانمندی رسیده است، از نهاد حمایتی فراهم شود .

وی بخشی دیگر از اتفاقات موثری که در ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران شکل گرفته است را " نذر فرهنگی" عنوان کرد و در این باره به مشاوران امور بانوان استانداری ها گفت: نذر فرهنگی بر اساس وقت و مهارت افراد توانمند و متخصص ایجاد شده است که ستاد توانمندسازی به این سامانه متصل است و براساس نیاز زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها، افراد متخصص، توانمندی ها و مهارت خود را برای ارتقای زنان سرپرست خانوار به کار می گیرد. بدین ترتیب ستاد توانمندسازی با سامانه نذر فرهنگی زمینه ارتباط متخصصان و افراد تحت پوشش را در یکی از سرای محلات فراهم می کند .

بنا بر فرمایش علما به دنبال انتقال تجربیاتمان به بدنه دولت هستیم

فهیمه فیروزفر در خصوص برگزاری دومین اردوی آموزشی توسعه مدل توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران به دنبال هم افزایی با عرصه فعالیت های زنان در حوزه های مختلف است تا این هم افزایی به ارتقای سطح کیفیت زندگی و سبک زندگی زنان و خانواده هایشان بیانجامد. چرا که به هر میزان که زن سرپرست خانوار توانمند شود به همان میزان خانواده توانمندتری دارد که کمتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرد .

وی با اشاره به برگزاری این دوره افزود: تلاش کرده ایم تمام تجربیاتمان را سخاوتمندانه در این کارگاه آموزشی ارایه دهیم و هرچه در این سالها در شهرداری تهران در حوزه زنان سرپرست خانوار انجام شده است در قالب سی دی های آموزشی در اختیار مشاوران امور بانوان استانداری ها و وزارت کشور قرار گرفته است و برای پیاده سازی این طرح هر گونه همکاری را صورت می دهیم .

وی افزود: پس از دیدار با علما و تاکید علما براینکه آنچه در تهران انجام شده است باید در سایر شهرهای دیگر نیز به اجرا در آید، شهرداری تهران به دنبال این ارتباط و برقراری این دوره های آموزشی رفت.

فیروزفر با اشاره به ظرفیت بسیار خوب امور بانوان استانداری ها برای ورود به عرصه زنان سرپرست خانوار گفت: استانداری ها می توانند وزارت صنعت و معدن و وزارت کار را پای این طرح بیاورند و با آموزش های صورت گرفته در تهران بهترین همکاری برای حمایت ، آموزش و توانمندکردن یک زن سرپرست خانوار اتفاق بیفتد تا بدین ترتیب با مدیریت استان این جریان به شکل یک شبکه اجرا شود .

وی با اشاره به اهمیت موضوع مشاوره و مددکاری برای زنان سرپرست خانوار تاکید کرد: مشاوران امور بانوان دراستانداری ها می توانند با کمک مددکاران سازمان بهزیستی نیازهای جامعه زنان سرپرست خانوار را احصا کنند و آنها را آموزش دهند و وزارت کار نیز مشکلات بیمه ای این افراد را حل کند. وزارت صنعت و معدن نیز امکان حضور کارآفرینان را برای ایجاد فضای تولید و بهره گرفتن از توانمندی زنان سرپرست خانوار مهیا کند .

مدیر ستاد زنان سرپرست خانوار تاکید کرد: اگر الگوی آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در تهران در سایر استانها نیز اجرا شود به طور حتم این اتفاق به بازار تولیدات استانها نیز کمک خواهد کرد و تولیدات ملی در استانها نیز تقویت می شود.