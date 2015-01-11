مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی در منطقه ۷

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی حیدری با بیان این مطلب افزود: همزمان با فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی در نظر داریم مراسم گرامیداشتی در تاریخ بیست و ششم دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در زورخانه باغ موزه قصر برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: سی و هفت سال ازمرگ جانگداز و تکان دهنده جهان پهلوان، غلامرضا تختی،می گذرد.راز ماندگاری شگفت این انسان بزرگ را نباید تنها در برق نشان های قهرمانی اش جست؛ بلکه او با فضیلت های نیک اخلاقی اش، فرزند وفادار این ملت باقی ماند و همیشه نیز در قلب همگان جای دارد.