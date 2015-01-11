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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۶

مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی در منطقه ۷

مراسم گرامیداشت جهان پهلوان تختی در منطقه ۷

رییس اداره ورزش شهرداری منطقه ۷ از برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و نام اسطوره اخلاق در ورزش "جهان پهلوان تختی" واقع در زورخانه باغ موزه قصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی حیدری با بیان این مطلب افزود: همزمان با فرارسیدن چهل و هفتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی در نظر داریم مراسم گرامیداشتی در تاریخ بیست و ششم دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در زورخانه باغ موزه قصر برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: سی و هفت سال ازمرگ جانگداز و تکان دهنده جهان پهلوان، غلامرضا تختی،می گذرد.راز ماندگاری شگفت این انسان بزرگ را نباید تنها در برق نشان های قهرمانی اش جست؛ بلکه او با فضیلت های نیک اخلاقی اش، فرزند وفادار این ملت باقی ماند و همیشه نیز در قلب همگان جای دارد.

کد مطلب 2462764
نورا حسینی

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