تیم ملی فوتبال ایران نیازبه تغییر نگرش دارد/ پیروزی ارزشمندی کسب کردیم

مجید نامجومطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیروزی مقابل بحرین با توجه به حساسیتی که مردم ایران نسبت به این تیم داشتند، بسیار باارزش بود، خاطر نشان کرد: فکر می کنم از نظر نتیجه توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم. بحرین همیشه گربه سیاه ایران بود و این برد ارزش بسیار بالایی برای مردم ایران داشت. با توجه به رفتار زشتی که چند سال پیش بحرین مقابل ایران از خود نشان داد، این پیروزی توانست مردم کشورمان را شاد کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از بعد فوتبال بخواهیم به این دیدار نگاهی داشته باشیم هنوز تیم ما به کار زیادی نیاز دارد و کی روش باید تا قبل از دیدار مقابل قطر نقاط ضعف تیم را برطرف کرده و در غیراین صورت در بازی های آینده و مقابل تیم هایی مثل ژاپن، کره و یا استرالیا با این سبک بازی دچار مشکل خواهیم شد.

نامجومطلق تاکید کرد: نمی توانیم بحرین را با کره جنوبی و ژاپن در یک سطح بدانیم و اگر می خواهیم در دور بعد موفق باشیم، باید نگرشمان را تغییر دهیم.

هافبک اسبق ایران، عملکرد تیم ملی فوتبال بحرین را خوب توصیف کرد و گفت: بحرین بازی بدی در مقابل ما ارائه نکرد و تا پایان نیمه اول فوتبال منطقی به نمایش گذاشت و کیفیت این تیم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده بود، اما بحرینی ها باید بپذیرند که نمی توانند در مقابل فوتبال ایران بازی زیبایی از خود ارائه دهند.

مجید نامجومطلق در پایان اضافه کرد: اگر به دنبال این هستیم که در این دوره از مسابقات به قهرمانی دست پیدا کنیم باید تلاش بیشتری کنیم و با یک شناخت خوب از حریفان به مصاف حریفانمان برویم.