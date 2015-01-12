چالش جدید آبرسانی به شهرها/ اجرای 1100میلیاردتومان طرح جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز با اعلام سرمایه‌ گذاری 1100 میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه‌ های جدید آب و فاضلاب گفت: در جهان 3 تا 5 درصد حجم سرمایه‌ گذاری‌ های صنعت آب و فاضلاب را به اصلاح شبکه اختصاص می‌دهند یا در تعرفه‌ های آب‌ بها مبلغی بابت این موضوع در نظر گرفته می‌شود؛ اما متاسفانه تاکنون در کشور ما اقداماتی در این زمینه در دستور کار قرار نگرفته و این در حالی است که اکنون فرسودگی شبکه‌ های آب و فاضلاب یکی از چالش‌ های اصلی این صنعت است.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در بخش فاضلاب افزون‌ بر 3 هزار و 200 میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ های جدید منعقد شده و پیش‌ بینی می‌شود قراردادهای دیگری هم که ارزش ریالی آنها حدود یکهزار و 100 میلیارد تومان برآورد شده، با مشارکت بخش خصوصی در آینده نزدیک به امضا برسد.

وی با بیان اینکه صنعت آب و فاضلاب با محدودیت و کمبود منابع مالی مواجه است افزود: هم‌ اکنون اعتبار متمرکزی به‌ منظور تعمیر، نگهداری و توسعه در بخش آب و فاضلاب نداریم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اصلاح انشعاب‌ های فرسوده آب و فاضلاب را در کشور بسیار ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تامین آب جمعیتی افزون‌ بر 4 میلیون نفر در اصفهان از طریق یک سامانه صورت می‌گیرد که از ریسک‌ پذیری بسیار بالایی برخوردار است و احتمال وقوع هرگونه اختلال و حادثه غیرمترقبه‌ای در امر آبرسانی در این سامانه وجود دارد؛ بنابراین راه‌ اندازی دومین سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ بسیار ضروری به نظر می‌ رسد تا آبرسانی پایدار بدون هیچگونه دغدغه‌ ای صورت گیرد.

جانباز همچنین هوشمندسازی شبکه‌ های آبرسانی را در کشور ضروری دانست و اظهارداشت: هوشمندسازی شبکه‌ های آبرسانی در واقع تقاضا و مصرف آب را مدیریت می‌کند و همین امر حجم مصرف را منطقی تنظیم می‌کند به‌ گونه‌ ای که تامین و مصرف آب با یکدیگر تطابق خواهد داشت.