علم بی عمل معنی ندارد/ اشتغال دغدغه عالمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان دانشگاه علمی کاربردی مازندران، با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی دانش را هم به صورت نظری و هم به صورت عملی انتقال می دهد افزود: علم تنها در قلم و کاغذ خلاصه نمی شود بلکه باید در بیرون و در عمل هم خود را نشان دهد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه علم فقط راه را نشان می دهد تاکید کرد: با توجه به اینکه علم راه را به انسان نشان می دهد و انسان را به کمال می رساند ولی در کنارش باید عمل هم باشد.

طبرسی تصریح کرد: کارها باید بر اساس دانش پی ریزی شود همانگونه که دنیا بر اساس علم و فرهنگ تاکنون پیش رفته است و کسی حرف اول را در دنیا می زند که در پیشرفت علم اول است.

وی با اشاره به هجمه های دشمنان گفت: ساخت این همه فیلم، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی برای ایجاد یک دهکده جهانی است تا بتوانند بر آن مسلط شوند.

وی ایجاد یک دهکده جهانی را بر پایه غلم و فرهنگ خواند و تصریح کرد: استکبار جهانی از راه لشکر کشی و جنگ سخت به نتیجه نرسید و حالا از طریق حمله به فرهنگ در تلاش است تا تسلط جهانی داشته باشد.

طبرسی با بیان اینکه علم نه فرهنگ دارد نه وطن خاص و جای خاصی افزود: با علم هم می توان دنیا رانابود کرد و هم می توان بشریت را نجات داد.

وی تاکید کرد: بهترین هدیه به جامعه تولید علم و فهم و عمل به آن است، همانگونه که پس از انقلاب به برکت استعداد ها و تلاش ایرانی ها تحول بسیاری در کشور بوجود آمد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: همه شما اساتید همنشین انبیاء و اولیاء هستید و باید خود و دیگران را بسازید.

وی تاکید کرد: علم توام با عمل ارزشمند است کسی که علم دانش و فهم نداشته باشد نامفهموم است و برای پیشرفت و پیشبرد کشور باید سعی و تلاش کنیم.