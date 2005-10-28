رهبر كره شمالي حضور كشورش را در مذاكرات هسته اي اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، كيم جونگ ايل رهبركره شمالي طي ديدار با هو جين تائو رئيس جمهوري چين كه سرگرم ديدار از اين كشور است، گفت : كره شمالي طبق تعهداتي كه پيشتر قول آن را داده بود، در دور پنجم مذاكرات شش جانبه طبق برنامه شركت خواهد كرد .



وي در اين ديدار خاطر نشان كرد : كره شمالي از يك شبه جزيره عاري از تسليحات هسته اي و حل مسالمت آميز پرونده هسته اي از طريق گفتگو حمايت مي كند .



رهبر كره شمالي همچنين از چين به دليل ميزباني دورهاي پيشين مذاكرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته اي كره شمالي تشكر كرد .



رئيس جمهوري چين كه براي يك ديدار سه روزه در پيونگ يانگ به سر مي برد، نيز در اين ديدار تاكيد كرد كه به تلاش خود براي دستيابي به يك راه حل مناسب ادامه دهد و براي پيشرفت بيشتر فعاليت كند .



هوجين تائو اظهار داشت : چين همراه با كره شمالي و كشورهاي مربوطه درصدد تحقق اهداف مشتركي است كه در بيانيه پاياني دور پيشين مذاكرات شش جانبه به امضاي طرفين رسيد.

شايان ذكر است دور پنجم مذاكرات شش جانبه با شركت كشورهاي آمريكا ، روسيه ، ژاپن ، چين و دو كره ، ماه نوامبر در پكن برگزار خواهدشد .



درآخرين دور مذاكرات شش جانبه كه ماه سپتامبر بر گزار شد، كره شمالي متعهد به برچيدن تمامي برنامه هاي هسته اي خود در ازاي دريافت كمكهاي اقتصادي و ضمانتهاي امنيتي شد .