همخوانی طلبه های قم با خواننده فلسطینی‎

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ رسمی کمپین جهانی رحماء بینهم منتشر شد. موضوع این هماهنگ که در نوار غزه تولید و تصویر برداری شده، ضعفی است که امت اسلامی را در پی تفرقه در بر گرفته و فلسطین بعنوان یکی از بارزترین نمونه های این ضعف در این اثر مورد تاکید قرار گرفته است.

تصاویر این نماهنگ در دو لوکیش نوار غزه گرفته شده است؛ مسجد هاشم در کنار مقبره هاشم ابن عبد مناف جد پیامبر اکرم (ص) که نمادی از پیامبر اکرم است و خرابه های منطقه حی شجاعیه در شرق نوار غزه که در جنگ اخیر غزه شاهد یکی از دردناک ترین قتل عام های صورت گرفته بود. تصاویر تکمیلی این نماهنگ نیز با مشارکت جمعی از طلاب حوزه علمیه قم از کشورهای مختلف ضبط شده که نمادی است از همبستگی جهانی برای وحدت امت اسلام. تدوین نهایی اثر نیز توسط موسسه رسانه هنری اوج انجام شده است.

شاعر اثر سامح المدهون بوده که سطور زیر را به نگارش در آورده است؛

بحبلِ اللهِ هم اعتصموا / ما هانوا يوما ما انقسموا

في وقــتِ الشــدةِ تلقاهم / رحمــاءٌ فيما بينهمُ

بالوحدةِ يقوى فينا الصف / نجتازُ المحنةَ عندَ الضعف

فالقلمُ يسطرُ أمجادا / يحمي التاريخَ سليلُ السيف

وفلسطينُ مهدُ الوحدة / نعدُ لتحريرٍ عُدة

هيا يا أمةَ إسلامٍ / ستزولُ بوحدتِنا الشدّة

قدوتُنا في الكونِ محمدْ / دعانا يوما نتوحدْ

قوتنا تصبحُ أضعافا / لله الواحدِ إذ نسجدْ

خواننده اثر "رحما بینهم" محمد ابوعیطه و تنظیم کننده آن فهمی السقا است.

کمپین جهانی «رحماء بینهم»، که با تلاش گروهی از جوانان مسلمان کشورهای مختلف جهان با هدف تقویت برادری و مهربانی میان امت اسلامی تشکیل شده، از هفته وحدت فعالیت خود را آغاز نموده است.