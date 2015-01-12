تصویر جدیدی از انفجار مریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، سطح مریخ به برخوردهای شهاب سنگی در منظومه شمسی شهرت ویژه ای دارد به طوریکه مطالعات نشان می دهد بیشمار برخورد شهاب سنگی در مریخ روی داده است.

حفره هایی که با برخورد این شهاب سنگها ایجاد می شود تا صدها میلیونها سال هم قدمت دارد. بنابراین شناسایی حفره شهاب سنگی که تنها دو سال عمر داشته باشد حکایت از بروز اتفاقی جالب توجه در این سیاره مرموز دارد.

داستان از این قرار است که گروهی از دانشمندان ناسا در حین بررسی تصاویر به دست آمده از مریخ در سالهای اخیر متوجه حفره ای تازه در بخشی از سطح این سیاره شدند که پیش از این وجود نداشته است.

تصویر سمت راست نشان از حفره ای بزرگ در بخشی از سطح مریخ دارد که در تصویر سمت چپ متعلق به دو سال قبل از آن وجود ندارد

تصاویری که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است توسط دوربین قدرتمند مدارگرد شناسایی کننده مریخ (MRO) موسوم به Mars Context Camera تهیه و روانه زمین شده است.

در تصاویر قبلی که از منطقه مورد نظر در سطح مریخ در فوریه سال 2012 تهیه شده بود تنها حفره های قدیمی قابل رؤیت بودند اما در تصاویر جدیدی که در ژوئن سال 2014 ثبت شده اند حفره بزرگی دیده می شود که قبلا اثری از آن نبوده است!

بزرگترین حفره جدیدی که در مریخ شناسایی شده است. این حفره به اندازه زمین فوتبال است.

دانشمندان برخورد این شهاب سنگ با سطح مریخ را همچون انفجار بمب اتمی می دانند که به شکل گیری این حفره بزرگ منجر شده است.

البته این نخستین بار نیست که مدارگرد MRO حفره های جدیدی را در مریخ شناسایی می کند. بزرگترین حفره جدیدی که این کاوشگر موفق به شناسایی آن شده ابعادی درحدود یک زمین فوتبال دارد.

برآورد می شود تاکنون بیش از 400 حفره جدید (ناشی از برخوردهای شهاب سنگی) توسط مدارگرد MRO در مریخ شناسایی شده باشد.

کشف حفره های جدید در سایر اجرام فضایی منظومه شمسی در گذشته نیز صورت گرفته است. دانشمندانی که در برنامه کنترل و نظارت برخوردهای فضایی با ماه در ناسا فعالیت می کنند از برخورد شهاب سنگی با قمر زمین در 17 مارس سال 2013 خبر داده بودند.

این دانشمندان تاکنون بیش از 300 برخورد جدید شهاب سنگی در ماه شناسایی کرده اند. از این رو هشدار می دهند مسافران آتی ماه و البته مریخ باید در حین پیاده روی در این اجرام مراقب برخوردهای شهاب سنگی باشند!