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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا؛

سیدجلال حسینی: بازی با بحرین خیلی دشوار بود/ شروع خوبی داشتیم

سیدجلال حسینی: بازی با بحرین خیلی دشوار بود/ شروع خوبی داشتیم

مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به پیروزی برابر بحرین خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه که تصور می‌شد بازی با بحرین خیلی دشوار بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، سیدجلال حسینی در حاشیه دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین گفت: برخلاف آنچه که گفته می‌شد دیدار با بحرین آسان نبوده و جدال سختی با این تیم داشتیم. ما خیلی تلاش کردیم تا بازی را کنترل کنیم و بتوانیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: البته به خودمان خیلی فشار نیاوردیم برای بازی نخست نتیجه خوبی کسب کردیم و شروع خوبی در جام داشتیم امیدوارم در ادامه کار بتوانیم نتایج دلخواه را به دست آوریم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در چارچوب رقابت‌های گروه c جام ملت‌های اسیا بعد از ظهر امروز شنبه برگزار شد که با برتری 2 بر صفر ایران خاتمه یافت.

کد مطلب 2462808

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