سیدجلال حسینی: بازی با بحرین خیلی دشوار بود/ شروع خوبی داشتیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، سیدجلال حسینی در حاشیه دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین گفت: برخلاف آنچه که گفته می‌شد دیدار با بحرین آسان نبوده و جدال سختی با این تیم داشتیم. ما خیلی تلاش کردیم تا بازی را کنترل کنیم و بتوانیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: البته به خودمان خیلی فشار نیاوردیم برای بازی نخست نتیجه خوبی کسب کردیم و شروع خوبی در جام داشتیم امیدوارم در ادامه کار بتوانیم نتایج دلخواه را به دست آوریم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در چارچوب رقابت‌های گروه c جام ملت‌های اسیا بعد از ظهر امروز شنبه برگزار شد که با برتری 2 بر صفر ایران خاتمه یافت.