استقبال هنرمندان از اجرای دو نمایش روی صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته شنبه 20 دی ماه سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر میزبان هنرمندان حوزه های تئاتر و سینما بود که به تماشای نمایش «کالون و قیام کاستلیون» نشستند.

حمیدرضا نعیمى، مسعود دلخواه،حمید پورآذرى، آتوسا قلمفرسایی، بهاره کیان افشار، فرزاد حسنى، بابک کریمى، شهره سلطانى، فریدون محرابى، کتانه افشارپناه، نوشین تبریزى، سیاوش چراغى پور، پانته آ پناهى ها، رحیم نوروزى، آسیه ضیایى، مهدى بوسلیک، فروغ قجابگلو، مهدى بجستانى، برکه فروتن، محمد عمرو آبادی (مدیر سایت تیوال)، امیر غفارمنش، على سخنگو، جمشید جهانزاده، منصور ضابطیان، بهزاد خرازى، بانى پال شومون، محمدرضا ایمانیان، علیرضا لاجورد، محمد ولی زادگان، محمدمهدى حسینى، على فتاحى از جمله هنرمندانی بودند که در این شب به تماشای «کالون و قیام کاستلیون» نشستند.

این نمایش که از 9 آذر ماه روی صحنه رفته بنا بود به مدت یک ماه اجرا داشته باشد که به دلیل استقبال مخاطبین تا 25 دی ماه تمدید شد.

در این نمایش (به ترتیب ورود به صحنه) مهران امام بخش، کامبیز امینی، آرش دادگر، یعقوب صباحی، حسام منظور، فرید قبادی، عمار عاشوری، مریم راسخ‌،‌ مهراب رستمی، امیر رجبی، علی کوشا، علی میرنژاد ایفای نقش می کنند.

نمایش «کالون و قیام کاستلیون» نوشته حمیدرضا نعیمی، یک برداشت آزاد از رمان «وجدان بیدار» اشتفان تسوایک است که اعتراضی به تفسیرهای دگماتیستیک و رادیکال کلیسای قرون وسطی از دین است. این نمایش معترض است به تصویری خشن و آزاردهنده از مقدسات برای مریدان و کشیش‌ها که توصیه کالون برای مریدان خود است. مریدانی که اندیشیدن را فراموش کرده و درگیر ظواهر و شعائر توصیه شده کالون هستند و ذره‌ای به دنبال تفکر و عقلانیت نیستند.

این نمایش هر شب به جز شنبه ها ساعت 18 در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تا 25 دی ماه روی صحنه خواهد بود.

هدیه تهرانی مهمان «همه دزدها که دزد نیستند» شد

نمایش «همه دزدها که دزد نیستند» به کارگردانی امین میری که از 11 دی ماه در مجتمع پردیس کوروش روی صحنه رفته است روز جمعه 19 دی ماه میزبان هنرمندان بود.

این اثر نمایشی در اجرای روز جمعه خود میزبان هنرمندانی چون هدیه تهرانی، خسرو شهراز، پیام فروتن، رضا بهبودی و امیر کاوه آهنین جان بود.

این نمایش که اولین تئاتری است که درسالن تئاتر البرز مجتمع پردیس کوروش اجرا می شود، یک کمدی اجتماعی به نویسندگی داریوفو است. متن «همه دزدها که دزد نیستند» بعد از سال ها اکنون اجازه اجرا گرفته است و در کارگردانی آن سعی شده است تا ضمن وفاداری به سبک کمدی دلارته از عناصر نمایش سیاه بازی نیز بهره گرفته شود.

بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا علی ابدالی، حافظ اسمی خانی، نازنین بابایی، رویا حسینی، هومن خدادوست، ابراهیم عزیزی و امین میری هستند.