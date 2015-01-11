اساسنامه جدید سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: اساسنامه تدوینی سازمان حمل و نقل و ترافیک منطبق با مصوبه اصلاحی و تنقیحی شورای اسلامی شهر تهران که به تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری قرار گرفته، هفته گذشته از سوی شهردار محترم تهران به این سازمان ابلاغ شد.

وی با اعلام اینکه اساسنامه جدید به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در شهرداری تهران جایگزین اساسنامه قبلی این سازمان شده، تأکید کرد: بر اساس این اساسنامه، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمانی غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری تهران است که با رعایت قوانین و مقررات می تواند به سایر شهرداری های کشور نیز خدمات ارائه نماید.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در اساسنامه جدید اهداف سازمان حمل و نقل و ترافیک در چارچوب وظایف و مأموریت های مدیریت شهری و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب 5 ساله شهرداری تهران پیش بینی شده، اظهار کرد: به این منظور 6 هدف اصلی برای سازمان در نظر گرفته شده است.

تشکری هاشمی با بیان این که بهبود، توسعه و تنظیم امور حمل و نقل و عبور و مرور شهر تهران به منظور دست یابی به حمل و نقل پاک، ایمن، روان، اقتصادی و کارآمد از جمله اهداف تعیین شده است، تصریح کرد: اصلاح الگوی سفرهای روزانه درون شهری، کاهش سهم وسایل نقلیه شخصی و توسعه فرهنگ و الگوهای رفتاری استفاده از وسایل نقلیه عمومی، از دیگر اهداف است که برای این سازمان در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر این که ارتقای فرهنگ و گسترش آموزش های شهروندی در زمینه عبور و مرور، کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف سوخت وسایل نقلیه و نیز افزایش سهم سفرهای غیر موتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری، از دیگر اهداف مورد نظر است، اضافه کرد: تحقق تأمین سرانه پارکینگ های عمومی و اختصاصی مورد نیاز متناسب با ضوابط طرح های جامع و تفصیلی، آخرین هدفی است که برای این سازمان تعیین گردیده و علاوه بر این، در بخش وظایف و اختیارات اساسنامه جدید، 20 وظیفه برای این سازمان پیش بینی شده است.