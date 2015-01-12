۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

کتاب «تنوع مذهبی و حقوق اسلامی» منتشر شد/ بررسی حقوق اساسی اهل ذمه

کتاب «تنوع مذهبی و حقوق اسلامی Religious Pluralism and Islamic Law» به ارائه تجزیه و تحلیلی در ارتباط با حقوق اساسی اهل ذمه در جامعه اسلامی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انور در این کتاب به مطالعه رهیافتهای حاکم بر رویکرد حقوق اسلامی نسبت به  بیگانگان همت گمارده است. «تنوع مذهبی و حقوق اسلامی» در بردارنده مباحثی در خصوص آموزه های حقوقی اسلام و پیامدهای آن برای تنوع مذهبی و تحمل دیگر ادیان در سرزمینهای اسلامی است.

نویسنده اظهار داشته است که در طول تاریخ پیدایش، شکوفایی و رشد حقوق اسلامی دیدگاه های جدیدی در خصوص حقوق اسلامی و مقوله تنوع مذهبی سربرآورده اند. دیدگاه هایی که در هر دوره زمانی بی ارتباط با ملزومات سیاسی و اجتماعی آن دوره نبوده اند.

انور در کتاب «تنوع مذهبی و حقوق اسلامی» تفسیری میان رشته ای از موضوع پذیرش یا به رسمیت شناخته شدن و نوع حضور بیگانگان در جامعه اسلامی  ارائه داده است.

وی همچنین به مطالعه دقیق استعداد حقوق اسلامی نسبت به پذیرش قواعد و کد های حقوقی دیگر ادیان در درون خود و یا ارائه راهکار هایی جهت رشد حقوق دیگر ادیان در مسیری مجزا و موازی با حقوق اسلامی ،تحت نظارت آموزه های فقهی و مطابق اصول شریعت اسلامی با نظر به مصلحت جامعه اسلامی، همت گمارده است.

نویسنده در این ارتباط به تنوع دینی در فقه و حقوق اسلامی و بررسی آن از منظر حقوق اسلامی، نظریه حقوقی و تاریخ پرداخته است.

به باور نویسنده تنوع دینی به مثابه مقوله ای اجتماعی ـ حقوقی آنگاه که در ارتباط باحاکمیت حقوق اسلامی و حکومت اسلامی مطرح می گردد دچار پیچیدگی ها و ظرایف بیشتری می گردد.

از جمله مفاهیم اصلی که در این کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است مفهوم تحمل و مدارا است.

به باور نویسنده تحمل باید به مثابه مفهومی بنیادین، مفید و منسجم برای درک اهمیتی که حقوق اسلامی در ارتباط با اهل ذمه قایل گشته است مورد مطالعه قرار گیرد. تعبیر ویژه ای از تحمل و مدرا را می توان در آن دسته از  آموزه های حقوقی اسلام، که اداره و کنترل اقامت دائم غیر مسلمان در سرزمینهای اسلامی را مجازمی دانند، رصد نمود.

جهت انجام این مهم، نویسنده ذیل مطالعه وضعیت اهل کتاب در فقه و حقوق اسلامی  نشان داده است که حقوق اسلامی در ارتباط با غیر مسلمانان در بردارنده مجموعه ای از کد های متنوع و کارآمد جهت دست یابی به هم زیستی مسالمت آمیز است.

نویسنده ذیل مطالعه ارتباط اخلاق و حقوق در فقه اسلامی بر آن اصرار وزیده است که آموزه های سازنده اخلاق اسلامی و حقوق اهل ذمه نشان از پرورش و تنظیم یک جامعه متنوع فرادست می دهد. چنین درکی ،که حاوی نوعی نگرش اخلاقی-حقوقی است، از حقوق اهل ذمه مجالی فراهم می سازد تا به مشاهده حقوق اهل کتاب در زمینه ای بزرگتر از حقوق و پلورالیسم،شامل جامعه، فرهنگ و سیاست، بنشینیم.

 نویسنده سرانجام اظهار داشته است که مطالعه حقوق اهل کتاب و بررسی مفاهیمی همچون تحمل و مدارای دینی در حقوق اسلامی به فراخور زمانه رو به سوی ایجاد فضاهایی جدید در راستای تجزیه و تحلیل شریعت به مثابه یکی از نظام های حقوقی کار آمد خواهدبرد.

