فرودگاه پیام کرج مانند گوهری که خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی در همایش تجلیل از تولیدکنندگان برتر استان البرز که ظهر یکشنبه در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در کرج برگزار شد، با بیان اینکه امروز از صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد یاد می شود، اظهار داشت: میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباط مستقیمی با میزان صادرات آنها دارد و امروز کشوری که صادرات بالایی دارد به عنوان کشوری پیشرفته معرفی می شود.

وی گفت: به هر میزان که صادرات در کشور افزایش یابد به همان نسبت تولید، صادرات و اشتغال هم بیشتر شده و مردم بدون دغدغه مالی به امور جاری زندگی خود می پردازند.

طهایی در ادامه سخنانش توسعه صادرات را منوط به وفاق ملی دانست و گفت: استانداری به صورت مستقیم وظیفه توسعه صادرات و افزایش حجم تولید استان را به عهده ندارد اما تلاش دارد همه دستگاه‌های مرتبط را حول محور وفاق ملی جمع کند تا هدف نهایی که همان توسعه اقتصادی استان است، محقق شود .

برخی دستگاه های دولتی در البرز دو برابر ظرفیت واقعی نیرو دارند

استاندار البرز در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به مشکلات موجود در استان اظهار داشت: بخشنامه دولت مبنی بر اینکه خروج از تهران منافع مادی و معنوی فراوانی به دنبال دارد سبب شد شمار زیادی از کارکنان دولت به البرز مهاجرت کنند و در دستگاه های اداری استان مستقر شوند به طوری که امروز بعضی دستگاه های دولتی در استان البرز بیش از دو برابر ظرفیت واقعی خود نیرو دارند.

به گفته طهایی عواملی همچون بهبود شرایط قراردادهای کاری و انگیزه‌هایی از جمله خانه‌دار شدن سبب سرازیر شدن کارکنان ادارات از تهران به البرز بوده است.

استاندار البرز در ادامه مشکلات فرودگاه پیام کرج را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این فرودگاه مانند گوهری است که خاک می خورد و از ظرفیت های متنوع آن استفاده نشده است.

طهایی گفت: اختصاص سوبسید برای تامین سوخت این فرودگاه به عنوان کمک به صادرات موضوع مهمی است که باید برای آن فکری کرد.



طهایی با اشاره به اینکه چندی پیش جلسه ای با وزیر ارتباطات درباره وضعیت این فرودگاه برگزار شد، افزود: امیدواریم با خروجی های خوب جلسه مذکور شاهد کاهش مشکلات و رونق فعالیت این فرودگاه باشیم.