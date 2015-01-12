روایت نزاع سپاه ناصرالدین شاه با ترکمنان ایران رمان شد

عبدالرحمن اونق نویسنده ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار شدن رمانی با عنوان «دایره سرخ» خبر داد و گفت: این رمان یک اثر تاریخی است اما در حقیقت برخی رویدادهای تاریخی را دستمایه بیان داستانی درباره روابط اجتماعی میان مردم ترکمن قرار داده است.
اونق افزود: تاریخ به ذات خود موضوعی گزارشگونه است و در صحن زندگی اجتماعی مردم نمیگذرد اما در رمان ما سعی میکنیم به این گزارش جنبهای تازه بدهیم و آن را در قالب یک قصه درباره زندگی و آداب و رسوم بیان کنیم. بنمایه اصلی خلق رمان «دایره سرخ» نیز همین موضوع است.
وی در مورد برش تاریخی مورد استفادهاش در خلق این رمان نیز گفت: این اثر و وقوع حوادث آن به دوره قاجار و عهد ناصری باز میگردد. به روایت تاریخ در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، وی تصمیم به حمله به منطقه مرو و بخارا میگیرد و به همین خاطر لشکری را از سوی والی خراسان روانه این نبرد میکند. این در حالی بود که والی خراسان روابط خصمانهای را با ترکمنها دارد و برخی از دوستان طوایف ترکمن که از این موضوع مطلع هستند به آنها هشدار میدهند که با کوچ از سیر حرکت لشکر خود را نجات دهند که این حرکت با مخالفت جوانان روبرو میشود و همین اختلافات قصه را به پیش میبرد.
اونق افزود: این قصه زمانی بیشتر جالب میشود که بدانیم لشکر ایران در نهایت شکست میخورد و با دخالت انگلستان مرز امروز ما در منطقه ترکمنستان میان ایران و مناطق شمالی به تصویب میرسد که بیشتر از هر چیز باج دهی به روسیه به بهانه دسترسی نداشتن به آبهای آزاد بود.
این نویسنده تصریح کرد: دایره سرخ رمانی است که در آن سعی شده داستان زندگی ترکمن ها و فرهنگ آنها در بستری از واقعیتهای کمتر روایت شده تاریخی بیان شود که امیدوارم در این زمینه موفق بوده باشم.
وی افزود: این رمان را هشت سال قبل نوشتم اما به دلیل اینکه حجم آن زیاد بود از سوی ناشران برای انتشار پذیرفته نشد و همین مساله در نهایت من را به بازنگری در اثر واداشت و الان با حجم تقریبی ۵۰۰ صفحه توسط نشر آموت در دست انتشار قرار گرفته است.
