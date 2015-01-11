مشکلات مالی مانع حضور بانوان قم در لیگ والیبال کشور است

نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: والیبال بانوان قم در گذشته در سطح کشور حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است و برنامه ما این است که از رکود والیبال بانوان در قم جلوگیری کنیم و تعداد ورزشکاران سازمان یافته ما در بخش بانوان افزایش پیدا کند.

وی افزود: ما از نظر نیروی انسانی و بازیکن، ظرفیت و قابلیت حضور در لیگ‌های کشوری را داریم و در این زمینه چیزی از بقیه استان‌ها کم نداریم اما مشکل ما این است که پشتیبانی برای حمایت از تیم والیبال بانوان ما وجود ندارد.

نایب رئیس هیئت والیبال قم گفت: مشکلات مالی مانع از حضور بانوان قم در لیگ والیبال کشور است و متاسفانه در این زمینه، بانوان والیبالیست ما مظلوم واقع شده‌اند.

رامین بیان داشت: امسال برای حضور در لیگ دسته دوم والیبال کشور اقدام کردیم که فدراسیون والیبال اعلام کرد که دسته‌های اول و دوم را در هم ادغام کرده و لیگ والیبال بانوان کشور در دو دسته بر‌تر و دسته اول برگزار می‌شود و ما هم امکان حضور در لیگ یک را نداشتیم.

وی عنوان کرد: بازیکن سازی و برگزاری مسابقات پایه در بخش بانوان، برنامه‌ای بوده است که با قدرت در خانه والیبال واقع در مجموعه ورزشی شهید طاهریان پیگیری می‌شود اما واقعیت این است که باید فضایی مسابقاتی برای بروز قابلیت‌های بازیکنان مستعد و جوانمان در اختیار داشته باشیم.

نایب رئیس هیئت والیبال قم خاطرنشان کرد: تیم والیبال بانوان سفیر قم امسال در لیگ دسته اول والیبال بانوان کشور شرکت کرده و به دنبال حضور در لیگ برتر است البته این تیم بازیکن قمی نداشته و امیدواریم در آینده شرایط برای حضور بازیکنان قمی در لیگ فراهم شود.