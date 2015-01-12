مجله مهر- عطیه همتی: با اینکه سازمان هواپیمایی کشور درباره تاخیر در پرواز با شرکت‌های هواپیمایی اتمام حجت کرد و از امکان تجدید نظر در صدور اصل مجوز پرواز آنها سخن به میان آورد، اما بازهم تاخیر در خطوط پروازی صدای مسافران را درآورد.

دو روز پیش مسافران پرواز «تهران-مشهد» بعد از رسیدن به مقصد بعد از تاخیر 4 ساعته پرواز، هواپیما را ترک نکردند. این اقدام مسافران موجب شد مدیر شرکت هواپیمایی برای راضی کردن مسافران به هر مسافر 50 هزارتومان به عنوان جریمه پرداخت کند.

اما این ابتکار جالب برای تنبیه شرکت های هواپیمایی قبلا هم انجام شده بود.

اواخر آذرماه امسال نیز پس از تکرار تاخیرهای سریالی در پروازهای داخلی مانند « تهران- بوشهر» و «تهران - مشهد» و سرگردانی مسافران در فرودگاهها در یکی از پروازهای ورودی به کشور که بازهم با تاخیر چندساعته انجام شد مسافران هواپیما برای تنبیه شرکت هواپیمایی ابتکار به خرج دادند.

مسافران این هواپیمای «بغداد- تهران» که بعد از زیارت از عتبات عالیات به کشور بر می گشتند بعد از یک تاخیر 7 ساعته و رسیدن به مقصد از هواپیما پیاده نشده و در آنجا تحصن کردند. این اقدام، مسئولان هواپیمایی را به شدت متعجب کرد. اغلب این مسافران هفته گذشته هنگام عزیمت به خاک عراق نیز تاخیری 13 ساعته را تجربه کردند.



این تحصن تا جایی ادامه پیدا کرد که مسئولان شرکت هواپیمایی مجبور شدند یک پرواز رفت و برگشت رایگان به مشهد مقدس را برای مسافران در نظر بگیرند تا آنها هواپیما را تخلیه کنند.

به نظر می رسد با «مد» شدن این حرکت توسط مسافران شرکت های هواپیمایی بعد از هر تاخیر باید چاره‌ای برای بدست آوردن دل مسافرانشان پیدا کنند.