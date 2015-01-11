به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نشست دبیران این حزب اظهار داشت: عمل دقیق دولت در چهارچوب سیاستهای اعلام شده مقام معظم رهبری یک ضرورت حبیبی تصریح کرد: بنای ما حمایت اصولی از دولت است و تذکراتمان در جهت تقویت دولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به مدتی که از شروع کار دولت یازدهم گذشته است به نظر می‌رسد تلاش بیشتر دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تمرکز نگاه به ظرفیت‌های داخلی ضرورتی است که نیاز به برنامه‌ریزی شفاف‌تری دارد تا حربه تحریم علیه کشور و ملت ما بی اثر شود.

حبیبی افزود: ما با حمایت خود تا این زمان از تیم مذاکره کننده کشورمان معتقدیم که آمریکائیها و همفکران آنها بارها ثابت کرده‌اند که قابل اعتماد نیستند و هر گونه خوش‌بینی به آنها یک اشتباه استراتژیک است.

وی ادامه داد: در برخی از استانها و شهرستانها تغییرات صورت گرفته و مدیران هیچ انطباقی با شعار اعتدال رئیس جمهوری محترم ندارند. سنگین‌تر بودن کاملا مشهود کفّه انتصابات از جریان اصلاحات موضوعی نیست که برخی از عاملین همکار دولت بتوانند آن را انکار کنند توصیه ما این است که لااقل خط قرمز فتنه 88 در این موارد رعایت شود. نیروهای دلسوز وکارآمد انقلاب باید بیش از زمان فعلی مورد استفاده قرار گیرند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: جناب آقای رئیس جمهوری می‌توانند دستور یک بررسی جدید برای موفقیت یا عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی صادر بفرمایند تا یک تیم کارشناس منصف بدون توجه به حبّ و بغض‌های مجریان، پس از ارزیابی گزارش کارشان را به ایشان ارائه نمایند. در این صورت نقاط قوت و ضعف دولت بهتر معلوم می‌شود. بسنده کردن صرف به گزارش مجریان کار صحیحی نیست.

حبیبی افزود: طرح موضوعاتی نظیر عدم اتصال آرمانهای ما با تعدادی سانتریفیوژها در حالی که برخی از طرفهای مذاکره مادر چهارچوب زیاده‌خواهی های خود برای تعداد سانتریفیوژها قصد تعیین تکلیف برای جمهوری اسلامی دارند، مطرح کردن مبهم و غیرلازم همه‌پرسی در شرایط فعلی و استفاده از ادبیاتی که توهین و تحقیر منتقدین در آن مستتّر است یک نوع حاشیه‌سازی به حساب می‌آید که باید از مطرح کردن نظیر آنها خودداری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته وحدت تصریح کرد: در شرایطی که همه نمایندگان بیش از 70 کشور دنیا در کنفرانس وحدت اسلامی فریاد وحدت سر داده و ایران را بهترین محور وحدت در جهان اسلام دانستند و مواضع رهبری در این رابطه را ستودند، انتظار است که همه مسئولان کشور این توجه و اعتماد نخبگان جهان اسلام را ارج نهاده و مسیر همگرایی و وحدت ملی را هموار سازند و اجازه ندهند بعضی برطبل واگرایی و اختلاف و شکاف را بکوبند.

حبیبی با اشاره به وحدت دنیای اسلام در برابر تجاوزات آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل اظهار داشت: علمای اسلام و ملتهای مسلمان راهکاری جز وحدت در برابر کفار و مشرکین ندارند. دشمن با ترویج کثرت‌گرایی وحدت مسلمانان را نشانه‌ گرفته است. علمای بلاد اسلامی باید با عبور از این مانع دستهای همدیگر را به رسم اتحاد و برادری و ایجاد محبت بفشارند و توطئه های دشمنان اسلام را خنثی کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد نشست اخیر اصولگرایان ابراز داشت: خوشبختانه روند همگرایی اصولگرایان مسیر خوبی را طی می‌کند و هر از چندی بزرگان اصولگرا با بازخوانی این روند افق تازه ای را در خصوص وحدت نیروهای ولایی کشور پدید می‌آورند.اقدامات جناب حجت الاسلام آقای تقوی تلاش موفقی بوده و انشاءالله نتایج خوبی بر این تلاشها مترتب خواهد بود.

وی افزود: بعضی تلاش می‌کنند بین اصولگرایان در مورد همگرایی اخلال ‌کنند همین عناصر قطعاً نفوذ در دولت و مجلس برای اختلال در تقویت وحدت را در سر می‌پرورانند. رصد این افکار و اشخاص جزو وظایف دولت و مجلس است.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نشست احزاب کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: 40 حزب از احزاب 21 کشور اسلامی در این نشست شرکت کردند. باید از مجمع تقریب مذاهب اسلامی بخاطر اقدام برگزاری این نشست، تشکر کرد.

وی با اشاره به شرکت فعال حزب موتلفه اسلامی در برگزاری این نشست اظهارداشت: حزب موتلفه اسلامی برای وحدت جهان اسلام به خصوص احزاب اسلامی از هر کوششی دریغ نخواهد کرد.

حبیبی در ادامه گفت : جهان اسلام باید علیه کفر، شرک و نفاق بسیج شوند. گروه‌های تکفیری امروز به عنوان جریان نفاق در دنیای اسلام پدید آمده‌اند و مورد حمایت قدرتهای جهانی هستند.

وی افزود: بیانیه نهایی این نشست که مواضع شفافی در آن دیده شده باید عملیاتی شود. باید با جریان سازش با آمریکا و صهیونیسم مقابله جدی بعمل آید و مقاومت تنها راه پیروزی شناخته شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد عملیات تروریستی در پاریس بیان داشت: بازگشت تروریستهای فرانسوی که برای ساقط کردن خط مقاومت به سوریه رفته بودند اکنون با ایجاد ترور و وحشت در فرانسه دارد به استراتژی اسلام‌هراسی غرب کمک می‌کند، و دولت فرانسه باید نسبت به این جریان تغییر موضع بدهد و به اشتباه خود اعتراف کند.

حبیبی در پایان گفت: ما در هر صورت جنایت تروریستها در فرانسه را نیز محکوم می‌کنیم.