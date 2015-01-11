به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب حوزه دین شامل کتب دینی کشورهای اسلامی که با حضور ۴۴ ناشر خارجی و ۱۵۰ ناشر داخلی در محل مجتمع ناشران استان قم در فضایی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع از ۱۱ لغایت ۲۰ دی ماه برپا شده بود، شب گذشته به پایان رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا ایزدپناه مشاور وزیر ارشاد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در شب پایانی این نمایشگاه گفت: یکی از اصول و سیاست‌های فرهنگی دولت جدید این است که قم به عنوان پشتوانه، تغذیه‌کننده و تولیدگر فرهنگ دینی، علوم دینی و دانش دینی مطرح باشد.

وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب حوزه دین گامی برای خدمت به فضلا، نویسندگان، حوزویان و فرهنگ‌اندیشان دینی است، افزود: این نمایشگاه دو رکن اصلی دارد، یکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی فرهنگ کشور است و دیگری حوزه علمیه قم که متولی حوزه دینی کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین ایزدپناه با اشاره به ویژگی‌های چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب حوزه دین گفت: تمام تلاش ما در برپایی چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب حوزه دین این بوده که علاوه بر فراهم کردن بستر مناسب برای خرید و فروش این آثار، علاقه‌مندان با تمام اتفاقات حوزه دین در سراسر دنیا آشنا شوند.

وی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه با ۴۴ ناشر خارجی و ۱۵۰ ناشر داخلی به جهت تخصصی برگزار شدن نمایشگاه، فراهم کردن رضایتمندی ناشران و همچنین مراجعان به نمایشگاه بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری سه جلسه نقد کتاب در حاشیه این نمایشگاه اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام قوا در تأمین یارانه لازم برای این نمایشگاه به ما کمک کرد و حدود ۶۵۰ میلیون تومان یارانه کتاب به چهارمین نمایشگاه تخصصی دین تخصیص یافت که به هر یک از مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه ۲۰ درصد تخفیف از سوی نمایشگاه شامل می شد تا با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی غرفه داران بتوانند مجموعا با تخفیف ۴۰ درصدی، کتاب ها و منابع مورد نیاز خود را از نمایشگاه تهیه کنند.