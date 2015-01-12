به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن مراقب‌های پزشکی First Aid & Symptoms برنامه‌ای است که در قالب یک موتور جستجو برای مواقع اورژانسی عمل می کند و می تواند ناجی شما در مواقع بحرانی باشد؛ این برنامه در مواقع بحران با جزئیاتی که در رابطه با موارد مختلف ارائه می‌دهد، کمک می‌کند تا فرد اقدامات اولیه را پیش از رسیدن کمک و پزشک انجام دهد؛ همچنین اطلاعات ضروری مربوط به هر فرد را در خود ذخیره می‌کند تا بتوان در مواقع نیاز به آن‌ها دسترسی داشت.

در همین حال اطلس انسانی این برنامه، به همراه ویدئوهای آن، افراد را در مواقع خطر راهنمایی می‌کند.

این برنامه کاربردی رایگان حدود 6.24 MB حجم دارد و سیستم عامل اندروید نسخه 4.0, 4.0.1, 4.0.2 را پشتیبانی می کند.

کاربر با نصب این اپلیکیشن در بخش term and conditions می تواند اطلاعات پزشکی موردنظر را دانلود کند که پس از انجام آن، برنامه لیستی از بیماری‌ها و اتفاقات رایج را به وی ارائه می‌کند.

همچنین با قابلیت جستجو در این اپلیکیشن می‌توان به‌راحتی و بر اساس علائمی که می‌بینید، کلماتی کلیدی را جستجو کرده تا برنامه فهرستی از علل و راهکارها را به شما ارائه دهد.

این نرم افزار قابلیت ذخیره تمامی اطلاعات ضروری را برای مواقع بحران دارد و بخشی هم به شماره تماس سرویس‌های امدادی اختصاص داده‌ است؛ در همین حال قابلیت کسب اطلاعات در مورد جواب آزمایش از دیگر ویژگیهای این اپلیکیشن است که می تواند جعبه کمک های اولیه خوبی در گوشی شما باشد.

این اپلیکیشن را از اینجا http://iranapps.ir/app/com.nikolay.arfa دانلود کنید.