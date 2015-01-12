به آب اندازی کشتی تحقیقاتی در انتظار وزرا/ دهه فجر پنجمین زمان اعلامی!

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبرهایی در خصوص به آب اندازی کشتی اقیانوس پیما در اردیبهشت ماه منتشر شد که به دلیل مشکلات فنی این زمان به تعویق افتاد و قرار شد که در آذرماه، مقارن با شانزدهمین همایش صنایع دریایی در بندرعباس مراسم به آب اندازی کشتی برگزار شود که این هم به تعویق افتاد.

پس از آن، به آب اندازی کاوشگرخلیج فارس در هفته پژوهش قطعی شد که به علت ناهماهنگی و پیش آمدن جلسات برای دو وزیر علوم و دفاع، همچنین معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری، همزمانی برگزاری جلسات فوق العاده هیئت دولت برای نهایی شدن بودجه سال 1394 و سفر استانی به استان گلستان، این مراسم به زمان دیگری موکول شد.

آخرین بار اعلام شد که در 17 آذر ماه کشتی اقیانوس پیما به آب انداخته شود اما در نهایت این برنامه هم به تعویق افتاد.

وحید چگینی- رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در خصوص آخرین وضعیت کاوشگر خلیج فارس به خبرنگار مهر گفت: کشتی اقیانوس پیما آماده به آب اندازی است و امیدوار هستیم که در دهه فجر، کاوشگر خلیج فارس، با حضور دو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به انداخته شود.

به گزارش مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار ساخت این کاوشگر را در بندرعباس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش بودجه، حمایت و پشتیبانی کامل را انجام داده و همچنین همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این زمینه صورت گرفته است.

تحقیقات کشتی اقیانوس پیما در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک، هواشناسی و نقشه برداری دریا است و با امکانات آن می توان تا عمق 3000 متری دریا نمونه برداری کرد که بر این اساس، کشف میادین نفتی و پیگیری پژوهش های تاریخی و باستان شناسی به وسیله آن ممکن می شود.