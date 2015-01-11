به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از ایجاد این نمایشگاه ارائه دستاوردهای اخیر کشور در فناوری لیزر، نمایش قدرت و فناوری جمهوری اسلامی ایران، اطلاعرسانی به جامعه دانشگاهی، پزشکی و صنعتی، ایجاد زمینههای توسعه و ترویج فناوری لیزر در کشور و تقویت غرور ملی و دلگرمی ملت شریف ایران میباشد.
دومین نمایشگاه دستاوردهای لیزر آخرین یافتههای لیزرهای راهبردی دیسک، فیبر، نیمه هادی را به همراه مجموعه فناوریهای زیرساختی برای این لیزرها در بخشهای رشد بلور، اپتیک، لایهنشانی، مکانیک، برق و الکترونیک، متالوژی و خنکسازی و ساخت اتاق تمیز به نمایش عمومی میگذارد.
در بخشی از نمایشگاه کاربردهای لیزر در فناوری نانو، بیوفوتونیک، اسپکتروسکوپی و فرآوری مواد در معرض دید قرار میگیرد. همچنین مجموعه لیزرهای پزشکی، صنعتی و منابع لیزری تحقیقاتی به عنوان دستاوردهای جانبی حاصل از تحقیقات راهبردی این مرکز ارائه میشود.
از دیگر بخشهای نمایشگاه میتوان از نشریات و مجلات، نرمافزارهای تخصصی، اسناد و فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه و سیستمهای یکپارچه و منابع علمی، جذب و آموزش و دفتر ارتباط با صنعت، دانشگاه و بازرگانی نام برد.
این نمایشگاه در متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در قالب ۲۸ غرفه که در آنها ۴۰ نوع لیزر از توان میلیوات تا کیلووات به نمایش در میآید و ۳۰۰ متر مربع جهت ۱۲ کارگاه آموزشی برپا میشود.
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سال ۱۳۸۵ برای اجرای طرحهای ملی که برای کشور از نظر زمانی و اجرایی اهمیت دارد، ایجاد شد. هدف از ایجاد این مرکز که دارای آزمایشگاههای پیشرفته است، علاوه بر پیگیری طرحهای ملی، توجه به فناوری لیزر در برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. این طرحها معمولاً به دلیل گستردگی عملیات و حساسیتهای فرآیند اجرایی، توسط دیگر مراکز قابل اجرا نیست.
لیزر نور تقویت شده پرانرژی است که در شرایط عادی در طبیعت وجود ندارد ولی با فناوری و وسایل خاص میتوان آن را ایجاد نمود. لیزر با نور معمولی تفاوتهایی دارد که باعث توانایی و کاربردهای خاص لیزر میشود. با اینکه ۶۰ سال از عمر فنآوری لیزری در جهان میگذرد، این فنآوری در سالهای اخیر جایگاه ویژهای در کشور پیدا کرده است به گونهای که بسیاری از زمینههای اصلی رشد فناوری و توسعه صنعتی به آن مرتبط شده است. لیزر در پژوهش و تولید علم و فناوری یکی از ابزارهای اصلی بوده و انجام بسیاری از پژوهشهای حساس و راهبردی که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان صورت میگیرد بدون این وسیله امکانپذیر نیست. در زمینه پزشکی در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها، در زمینه صنعتی در ساخت بسیاری از قطعات حساس و دقیق در صنایع مختلف که ساخت آنها با روشهای دیگر مقدور نیست، در شکافت اتم و مطالعه اندرکنش اتمها، بررسی واکنشهای شیمیایی و بسیاری از کاربردهای دیگر همگی مدیون لیزر هستند.
یادآور میشود اولین نمایشگاه دستاوردهای مرکز ملی علوم و فنون لیزر در سال ۸۸ با حضور رییس جمهور وقت افتتاح شد و بازتاب ملی و بینالمللی گستردهای داشت.
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