مصاف منصوری قرچک باشهروندساری/شاگردان داورزنی بدنبال کسب هفتمین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی روز سه شنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از بازی های مهم این هفته، تیم شهید منصوری قرچک به مصاف شهروند ساری خواهد رفت.

لیگ برتر به هفته های پایانی خود نزدیک می شود به همین خاطر بازی های تیم های مختلف برای بهبود جایگاهشان در جدول رده بندی از حساسیت دوچندانی برخوردار بوده و هیچ تیمی دوست ندارد که امتیازات باقی مانده را از دست بدهد.

شهید منصوری قرچک و شهروند ساری در این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور حال و روز خوشی را ندارند به طوری که نماینده قرچک تا پایان هفته شانزدهم با کسب 21 امتیاز در رده نهم و نماینده مازندران نیز با 14 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارند.

شهروند ساری به دنبال فرار از محدود خطر جدول لیگ

تیم شهروند ساری تنها دو رتبه تا قعر جدول رده بندی فاصله دارد و برای فرار از خطر سقوط و باقی ماندن در جمع تیم های لیگ برتر به دنبال کسب سه امتیاز بازی مقابل شاگردان رضا داورزنی است، امری که با وجود میزبانی تیم منصوری کمی سخت به نظر می رسد.

نماینده مازندران از 16 دیدار گذشته خود در لیگ برتر امسال هشت بازی را به حریفان واگذار و در پنج بازی نیز به تساوی رسیده و تنها در سه بازی به عنوان تیم پیروز از میدان خارج شده است و این نشان دهنده مشکلات شهروند در فصل جاری دارد.

در نقطه مقابل تیم شهید منصوری قرچک نیز که هموار از جمله تیم های مدعی لیگ برتر فوتسال بوده و در کارنامه خود قهرمانی کشور و نائب قهرمانی باشگاه های آسیا را دارد، حال و روز خوشی را سپری نکرده و در رده نهم جدول چهارده تیمی لیگ قرار دارد.

بازی های پرفراز و نشیب منصوری در لیگ برتر فوتسال

شاگردان رضا داورزنی در شانزده بازی گذشته خود شش پیروزی، سه تساوی و هفت شکست رسیده و این نشان دهنده آن است که منصوری قرچک در این فصل از رقابت ها بازی های پرفراز و نشیبی را از خود به نمابش گذاشته است.

در این میان مشکلات مالی و عدم حمایت مسئولان شهرستان قرچک و عملی نشدن وعده ها نیز نقش به سزایی در از بین رفتن انگیزه بازیکنان منصوری و کسب نتایج دور از انتظار از تیم محبوب این شهرستان داشته است.

مسعود محمدی، محمدرضا دهقان، احسان زحمتکش، مجید لطیفی، پیمان حفیظی، حمید نصیری، اسماعیل وطنخواه، سید علی کیایی، مهدی رضائیان، حامد عبداللهی، امیر صدیق و مازیار امیرخانلو بازیکنان این فصل تیم منصوری قرچک را تشکیل می دهند و رضا داورزنی امیدوار است تا با حمایت هواداران پرشور قرچکی در بازی های باقی مانده نتایج بهتری را کسب کند.

تساوی منصوری و شهروند در دور رفت لیگ برتر

دیدار تیم های شهید منصوری قرچک با پایاسازه در سالن شهدای هفتم تیر قرچک برگزار خواهد شد که این امر سبب می شود تا شاگردان داورزنی با تکیه بر هواداران پرشور خود شانس بیشتری برای کسب برتری در این دیدار داشته باشند

تیم های شهید منصوری قرچک و شهروند ساری در دور رفت لیگ برتر فوتسال نیز به مصاف یکدیگر رفتند که در آن دیدر که به میزبانی شهروند برگزار شد، دو تیم به تساوی پرگل سه بر سه رسیده و امتیازات مسابقه را تقسیم کردند.

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۶

تاسیسات دریایی - پایا سازه تبریز، سالن هندبال تهران

میثاق تهران - فردوسی مشهد، سالن شهرداری منطقه ۱۱ تهران

شهید منصوری - شهروند ساری، سالن هفتم تیر قرچک

ماهان تندیس - دبیری تبریز، سالن شهید حیدریان قم

گیتی پسند اصفهان - مقاومت البرز، سالن مخابرات اصفهان

مس سونگون ورزقان - شهرداری ساوه، سالن شهید پورشریفی تبریز

فرش آرای مشهد - ملی حفاری ایران، سالن بهشتی مشهد؛ ساعت ۱۷:۳۰