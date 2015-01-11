البرز؛ پیشرو در استقرار واحدهای صنعتی خصوصی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در همایش تجلیل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر استان البرزکه ظهر یکشنبه در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در کرج برگزار شد، اظهار داشت: در وهله نخست حضور در استان اهداف مشخصی نداشتم اما طرح آمایش سرزمین استان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت استان برنامه ریزی شده است.

وی گفت: به کمک این طرح آمار دقیقی از فعالیت واحدهای صنعتی به دست خواهد آمد و تا کنون تعداد زیادی از واحدهای بدون مجوز شناسایی شده اند.

موفق در ادامه به میزان صادرات و واردات استان از ابتدای امسال تا آذرماه اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات استان البرز در 9 ماهه گذشته 36.5 میلیون دلار و 175 میلیون دلار انواع کالا هم وارد استان شده است.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون البرز رتبه نخست استقرار واحدهای صنعتی خصوصی را در کشور دارد، افزود: این در حالیست که در بخش استقرار واحدهای صنعتی دولتی در رتبه آخر کشور است.



موفق از شهرک های صنعتی اشتهارد، نظرآباد و ناحیه صنعتی کوثر به عنوان مهم ترین شهرک های دولتی البرز نام برد.



رئیس سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان البرز از صدو سه هزار و 100 پروانه بهره برداری و دو هزار و 150 جواز تاسیس صنعتی در استان خبر داد و یادآور شد:970 مورد از دو هزار و 150 جواز تاسیس صادر شده تاکنون بین 40 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند .

فعالیت کارگروه توسعه صادرات البرز از سر گرفته شد



وی با اشاره به اینکه کارگروه توسعه صادرات استان مدتی غیرفعال بود، گفت: با ابلاغ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت کارگروه از سر گرفته شد.

موفق ادامه داد: تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در البرز به رغم تولید کالاهای باکیفیت اما صادرات نداشتند که با شناسایی مشکلاتشان، هم اکنون می توانند محصولات خود را بدون مشکل صادر کنند.

به گفته موفق هم اکنون پنج هزار و 400 کانتینر 40 فوتی صادارات محصولات کشاورزی استان را به عهده دارند.